港超第三度先發！　王睿領2黃牌遭驅逐元朗少打1人吞敗

▲王睿去年加入港超佳聯元朗。（圖／翻攝自元朗足球隊粉專）



記者顏如玉／綜合報導

效力港超佳聯元朗的台灣好手王睿，於17日第11輪賽事面對夢想FC時第三度先發上場，不過卻在第26分鐘、第55分鐘都領到黃牌遭到驅逐出場，元朗少打1人的情況下無力逆轉，最終遭到1比4吞敗，目前戰績以2勝5和4敗積分11分排名第七。

現年25歲、身高181公分的王睿司職中後衛，曾為中華男足踢進過1球，去年12月和元朗簽約後，先是在面對香港飛馬的比賽中，王睿先發打滿全場；接著面對大埔的比賽仍是先發上場，上半場元朗以0比2落後，下半場第47分鐘，從東方龍獅租借來的張健峰開出罰球，王睿在禁區內頭頂再補射破網，攻入在港超的首顆進球，幫助球隊追回一分，最終雙方2比2戰平。

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▲中華男足王睿。（圖／記者李毓康攝）



17日元朗面對有保級壓力的夢想FC，王睿第三度先發上場，在第26分鐘就因侵犯對手而被判黃牌，讓夢想FC獲得罰球，外援馬高斯(Marcos Gondra Krug)一腳射進取得領先，不過元朗隨即在第36分鐘扳回一城。

下半場元朗在禁區內手球，夢想FC再次靠著馬高斯罰球入網超前，幾分鐘後王睿再次犯規領到黃牌，第55分鐘遭驅逐出場也讓元朗被迫少打一人，夢想FC把握機會在第65、82分鐘都進球，最終以4比1奪勝，排名從第11上升至第八，暫緩了保級壓力，而元朗則維持在排名第七。