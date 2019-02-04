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台灣足球年度前瞻　迎戰世界盃資格賽

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▲▼ 東亞盃,中華男足,中華vs朝鮮 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲中華男足 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者林育正／綜合報導

雖然最近中華男足並沒有國際賽事，但整體來看還是有正面消息。一是後衛王睿獲得港超球隊元朗網羅，讓台灣多了一名旅外職業球員。再者是總教練人選終於定案，由熟悉台灣足球環境，過去懷特(Gary White)的副手蘭卡斯特(Lous Lancaster)拿下，展開2019年的征途。

先前剛結束的亞洲盃足球賽結果讓人震驚，近年實力突飛猛進的越南闖進了8強，泰國、巴林等台灣的老隊友也有16強，讓人感到進步速度不如鄰國，西亞國家也崛起。而在今年9月開始，中華男足將再次征戰世界盃資格賽，以目前的排名應該能從第二輪開始踢。

不過前幾年在世界盃資格賽第二輪，中華男足以全敗收場，遭到泰國、伊拉克和越南震撼教育。雖然我國實力要拼勁級仍有困難，但期望至少能在主場拿下寶貴積分，而非像上次一樣以0分收場。中華男足的準備時間相當有限，目前僅有3月對緬甸和6月對手未訂的另一場友誼賽。

中華男足面臨重重挑戰，但也可將危機視為轉機。年輕後衛王祥哲確定前往馬里蘭大學就讀出戰NCAA聯賽，會是國家隊重視的未來之星，有機會接受徵召。

當然，我們對中華男足的期待不僅如此。從去年亞足聯U19和亞運來看，更讓人期望兩名瑞典籍台裔球員胡高爾、岳明鋒能夠再次入選國家隊，就算上場時間不多，也能夠過集訓和老大哥們接軌。而「甜甜圈弟」沈子貴國家隊第一顆進球也還沒開張。 中華男足中生代擁有陳柏良、溫智豪等優秀旅外中場，也期望看到有後起之秀展現接班架勢。

▲▼中華男足總教練蘭卡斯特。（圖／足協提供）

▲中華男足總教練蘭卡斯特。（圖／足協提供）

關鍵字： 中華男足
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