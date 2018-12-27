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台足旅外多一人！　王睿加入港超元朗足球隊

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▲中華男足中後衛王睿加入港超元朗足球隊。（圖／翻攝自元朗足球隊粉絲專頁）

▲中華男足中後衛王睿加入港超元朗足球隊。（圖／翻攝自元朗足球隊粉絲專頁）

記者林育正／綜合報導

台灣又多一名旅外足球員！原本效力台電的中華隊中後衛王睿，27日正式與香港超級聯賽的元朗足球隊簽約，成為「台灣隊長」陳柏良之後，再有台灣球員效力香港球隊。

現年25歲、身高181公分的王睿司職中後衛，曾為中華男足踢進過1球。今年他在印度英雄盃國際邀請賽最初替補上陣，好表現受到前總教練懷特(Gary White)肯定，最後以超齡球員身份加入亞運代表隊。除了最擅長的中後衛之外，王睿也曾嘗試進攻中場等位置。除了中華男足，王睿過去還曾擔任奧運隊隊長出征資格賽。

而王睿的新東家元朗足球隊則是港超聯賽的創始球隊之一，曾在1962-63賽季拿下冠軍，但在1980年退出，到了2013賽季才重返頂級聯賽。本季元朗目前在港超聯賽10隊之中排名第七，總教練為年僅38歲，同時兼任香港代表隊助理教練的郭嘉諾，其已逝父親郭錦洪曾代表中華民國出賽，和台灣也算有淵源。

不久前元朗足球隊才在官方粉絲專頁發佈王睿簽約的消息，「球隊主教練郭嘉諾十分欣賞王睿的球技，深信他能加強球隊中後防的實力。」王睿日後將披上30號戰袍和球迷見面。

▲亞運男足王睿。（圖／記者張克銘攝）

▲王睿。（圖／資料照／記者張克銘攝）

關鍵字： 王睿港超元朗足球隊
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