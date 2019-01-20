王睿攻進在港超首顆進球　主帥郭嘉諾：證明台灣球員能力

▲中華男足中後衛王睿加入港超元朗足球隊。（圖／翻攝自元朗足球隊粉絲專頁）

記者謝孟儒／綜合報導

去年12月與香港球隊佳聯元朗足球隊簽約的王睿，日前迎來的個人在港超的首次出賽，而在19日元朗對戰和富大埔依舊先發上陣，並在下半場攻入在球隊的首顆進球，連兩戰先發就進球，也獲得主帥郭嘉諾的稱讚，最終元朗就以2比2逼和大埔。

現年25歲、身高181公分的王睿司職中後衛，曾為中華男足踢進過1球，去年和元朗簽約後，先是在面對香港飛馬的比賽中，王睿先發打滿全場；而在面對大埔的比賽，仍是先發上場，上半場元朗以0比2落後，下半場第47分鐘，張健峰開出罰球，王睿在禁區內頭頂再補射破網，攻入在港超的首顆進球，幫助球隊追回一分。

最後元朗再靠著卡立頭槌破門，終場以2比2逼平大埔。王睿賽後接受當地媒體訪問時提到，「今天我有進球，不過在上半場有些站位失誤做得不太好，踢了兩場香港比賽強度很高，但能夠適應，繼續練習後一定可以更進步。」王睿曾在台灣踢過台電及Futuro，在亞運期間被郭嘉諾發掘其表現，希望他加入元朗。

王睿提到，「郭嘉諾教練希望我能幫助年輕球員成場，我以前可以踢中場或是中鋒，來到元朗則是踢中堅，只要可以幫助球隊，踢哪個位置都可以。」郭嘉諾對於王睿的表現給予肯定，「面對大埔3名外援沒落下風，以行動證明台灣球員的能力。」