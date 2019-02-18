克里夫蘭「GOAT」相惜　詹皇祝賀沙巴西亞今年退休

▲詹姆斯祝賀沙巴西亞迎來生涯最末年。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

洋基左投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）在17日宣布今年是他生涯最後一年，這名馳騁沙場18個賽季的老將，先是在印地安人出道2009年才轉戰洋基。洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）除了是克里夫蘭子弟外也是有名的洋基球迷，他也向沙巴西亞表達恭賀。

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▲沙巴西亞高掛球鞋後最想陪伴家人。（圖／達志影像／美聯社）



當詹姆斯得知沙巴西亞宣布2019是他最後一個賽季後，詹皇向他祝賀道，「我想恭喜沙巴西亞有一個不可思議的職業生涯，他不但是個好投手外還是個在棒球場上相當好的競爭者，他對於棒球的愛與熱情也讓我成為他的球迷19年，能夠看他投球真是種榮耀，我也很期待看到他人生的下個篇章。恭喜了！我的朋友。」

▲詹姆斯戴上洋基球帽去印地安人球場看球。（圖／達志影像／美聯社）



詹姆斯是個出了名的洋基粉絲，2007年當時他還效力著騎士隊，同年沙巴西亞繳出生涯代表年，以19勝7敗防禦率3.21拿下賽揚獎，並且帶領印地安人殺進季後賽。分區系列賽面對洋基首戰在印地安人主場進行，詹姆斯到場觀戰，卻是帶著洋基球帽，不過該場比賽沙巴西亞繳出6局失2分的好投帶領球隊氣走洋基。

沙巴西亞1998年選秀會上首輪第20順位被印地安人挑中，2001年登上大聯盟後菜鳥賽季就拿到17勝迅速成為球隊王牌，沙巴西亞為印地安人一直效力到2008年才在季中被交易至釀酒人；詹姆斯出生自俄亥俄州也在2003年以選秀狀元之姿加盟家鄉球隊克里夫蘭騎士隊。

沙巴西亞為印地安人效力8個賽季，繳出106勝71敗，防禦率3.83，身披笑臉人戰袍時期3度入選明星賽，外加生涯唯一一次賽揚獎；詹姆斯則是合計為騎士效力11個賽季，在各項隊史數據中除了進攻籃板和阻攻外全都包辦隊史第一，並且在2016年為騎士拿下隊史首座總冠軍。

沙巴西亞與詹姆斯兩人同樣為克里夫蘭立下了汗馬功勞，儘管沙巴西亞出走至紐約；詹姆斯先到邁阿密回家鄉3年後再西進洛杉磯，但兩人都能稱作克里夫蘭運動界的「GOAT（greatest of all time）」

▼沙巴西亞曾在印地安人時期拿到賽揚獎。（圖／達志影像／美聯社）

