最恐怖「核彈頭」！　洋基打算安排法官打第一棒

▲洋基「法官」喬志（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

看著重砲「法官」喬志（Aaron Judge）擊球的聲響不絕於耳，就知道健康的「法官」回來了，洋基總教練布恩（Aaron Boone）心中只有兩個字「給力」。洋基新賽季正計畫讓喬志嘗試打開路先鋒，準備啟用「重砲核彈頭」，替打線增加攻擊火力。

讓「法官」打第一棒的想法，已經不是布恩的第一次，去年開季他就有意將喬志安排在開路先鋒，「面對左投先發，你會希望他和史丹頓盡可能多上場打擊。我不會說一定會這麼做，但這是我在思考的事情。」

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布恩提到，希克斯還是目前擔任第一棒的人選，但我會根據球隊整體打線來安排。上個球季「法官」主要擔任第二棒，由史丹頓（Giancarlo Stanton）負責中心棒次，今年賽季估計也會依照這個慣例安排。

「法官」喬志在2017年相當風光，以52支全壘打轟破大聯盟新人紀錄，風光摘下新人王，但去年季中被速球砸斷右手腕，遭遇生涯最大低潮，最終整季出賽112場，打擊三圍.278/.392/.528，繳出27轟、67分打點成績。

經過漫長的休賽季，「法官」以百分百的狀況參加春訓，布恩表示，「他準備好了，他很健康，我認為這是他升上大聯盟以來最健康的一次，他的狀態非常好，我知道他已經迫不及待展開新球季了。」

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