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春訓熱身賽引進投球計時器　限時20秒就要投

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▲▼大聯盟主席，曼弗瑞德（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟主席曼弗瑞德。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

大聯盟主席曼弗瑞德(Rob Manfred)在台灣時間18日宣布，在春訓熱身賽將使用投球計時器，限時20秒，為在未來例行賽使用準備，先讓球員做準備。

投球計時器其實在2A和3A早在2015年就已啟用，沒人在壘包時15秒，有人上壘20秒。如果超過時間沒有出手，球數上將多1壞球。但打者如果在倒數7秒沒在打擊區就定位，就會多1好球。

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不過曼弗瑞德表示，目前還不確定2019年例行賽是否使用計時器。儘管主席擁有單方面做決定的權力，但他還是希望和球員工會達成協議。不過目前為止確定的是，在春訓投球超時並不會有任何處罰，目的只是讓球員習慣。

近年MLB頻頻出招希望加快比賽節奏，同時縮短時間。像是投手開始投球後，打者就不被允許離開打擊區。此外從去年開始，一場比賽教練能喊暫停上場的次數也限定為6次。儘管如此，近年每場比賽平均時間並沒有減少多少。2014年3小時2分鐘，2015年2小時56分鐘，2016年3小時，2017年3小時5分鐘，2018年3小時。

不過也有人指出，其實只要比賽過程緊湊刺激，就算時間長一點也無訪。另外曼弗瑞德還能決定將教練上場次數減少到5次，以及在春訓和明星賽中使用突破僵局制。

先前大聯盟提案無人上壘18秒，有人上壘20秒的投球時間限制，但被球員工會回絕。曼弗瑞德暫緩在例行賽使用時限的原因，可能是考慮到CBA談判可能導致罷工，不想再惹怒球員。

關鍵字： 棒球投球時間
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