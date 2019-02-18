再度錯估市場情勢　莫斯塔克斯1年1000萬重回釀酒人

▲釀酒人1年1000萬合約簽回莫斯塔克斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

被視為哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）補強備案，三壘手莫斯塔克斯（Mike Moustakas）趕在春訓熱身賽前搞定合約事宜。根據《The Athletic》記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，他將重返前東家釀酒人。

目前合約詳細內容尚未公布，根據《USA TODAY Sports》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）掌握消息，今年莫斯塔克斯年薪將達1000萬美元，包括2020年雙向選擇權（Mutual Option）。

莫斯塔克斯於2017年繳出生涯年，但因錯估市場情勢最終簽下短約，去年季後他拒絕1500萬美元雙向選擇權，決定投入自由市場拚身價，不過受到近年自由市場「寒冬」影響，並未如預期收到一紙長約。

資深記者海曼（Joe Heyman）指出，事實上休賽季有幾支球團向他提出複數年合約，但他始終沒有被打動，在考量各方因素後，認為釀酒人的環境更適合他發展，莫斯塔克斯決定繼續留在釀酒人。

根據密爾瓦基當地媒體報導，釀酒人簽回莫斯塔克斯後，預計將讓他繼續鎮守三壘防區，而蕭爾（Travis Shaw）將移防至二壘。莫斯塔克斯的回歸替釀酒人內野帶來調度靈活性，內野陣容輪替預期將有更多變化。

現年30歲的莫斯塔克斯上季成績有所下滑，打擊三圍從2017年的.272/.314/.521退步到.251/.315/.459，全壘打產量也從38轟減少到28轟，不過在打點上面，從85分打點成長到了95分打點。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

