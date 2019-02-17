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哈登傳授小韋德獨門後撤步　敬請期待「閃電俠2.0」

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▲哈登傳授賽爾後撤步。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。） 

記者黃詩崴／綜合報導

夏洛特舉辦的全明星賽進行到第2天的賽程，眾家球星也紛紛到場練球，有趣的是，本季頻頻上演爆量得分的「大鬍子」哈登（James Harden），恰巧被捕捉到正在傳授招牌後撤步三分，而接受調教的對象不是別人，正是「韋德（Dwyane Wade）之子」塞爾（Zaire Wade）。

根據畫面可以看到，當時哈登身旁除了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）之外，還包括了今年宣告「最後一舞」的韋德，而有幸接收哈登傳授絕學的對象則是韋德的大兒子，今年17歲的塞爾。賽爾成功繼承老爸的打球天賦，身高187、體重80公斤，如此的身體條件只要正常發展，進入聯盟絕不成問題。早已名滿全美的他甚至連詹姆斯都曾誇讚會比自己的兒子更出色，未來更有可能超越父親，取得更高的成就。

本季哈登場均來到36.6分、6.7籃板及7.7次助攻，罰球數更是高達10-11.5顆，得分的多元性和獨特的打球方式的確無庸置疑，若塞爾好好把握此次機會，絕對能說是獲益良多。

▲塞爾表現出超齡身手。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

韋德父子的打球方式不徑相同，「閃電俠」韋德人如其名，無疑是一名快如閃電的攻擊手，但三分球的射擊始終不是韋德的強項。至於賽爾則被外界形容球風更像是老爸的兄弟詹姆斯，不僅自己不常出手投籃，反而經常把球傳給隊友，用助攻來幫助球隊，並且還有著出色的三分外線能力，利用恐怖的彈性也經常不客氣地賞給對手大火鍋。

韋德接受採訪時曾表示，「我知道自己對於比賽的看法，我也知道該如何打好一場比賽。不過看著自己的兒子經歷這個過程，並讓他自己領悟這一切，感覺非常不同，我覺得很棒！我只是想看到他上場比賽；跟其他球員競爭，重要的是享受比賽，我必須了解到塞爾跟我是不同類型的球員，所以我接受了這個事實，在一旁看他打球就是很幸福的事。」

▲詹姆斯，韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾除了接受老爸韋德傳授外，叔叔詹姆斯也是請教對象。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，賽爾本身就是一位左撇子，不似父親喜歡猛烈的撞擊籃框，而是喜歡在比賽中不斷組織進攻助攻隊友，找機會飆射遠投，因此對他而言，哈登說是適合的老師也不為過。關於父親的最後一役，賽爾則向媒體堅定地說，「我會在那裡，看著父親完成屬於自己的比賽。」

關鍵字： NBA熱火韋德塞爾哈登詹姆斯
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