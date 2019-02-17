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日職／王柏融熱身賽首秀戰阪神　完美2支2跑回1分　

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▲王柏融全壘打。（圖／ファイターズ on GAORA SPORTS）

▲日本火腿王柏融。（圖／ファイターズ on GAORA SPORTS）

體育中心／綜合報導

日本職棒火腿隊王柏融17日與阪神進行熱身賽，這是王柏融轉戰日職後，首度面對日職球隊，先發擔任指定打擊扛下第4棒重任，前3打席依序繳出保送、一壘安打、二壘安打，6局被教練換下來結束熱身賽初登板。

1局上，2人出局、一壘有跑者，王柏融首局面對阪神虎先發投手藤浪晉太郎，連續選到4個壞球保送上壘。

▲王柏融在得點圈有人時敲出一壘安打。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

3局上，王柏融本場第二個打席，1人出局、二壘有跑者，同樣面對藤浪的投球，在球數領先的情況下，拉出右外野一壘安打，不過球只經過一個彈跳就進右外野手手套，因此二壘跑者只能進佔到三壘。

▲王柏融5上送出二壘安打。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

5局上，此時阪神虎的投手更換為小野泰已，王柏融身為該局首位打者，相中一記外角球一棒將球推到右外野行成二壘安打，隨後清宮幸太郎再補上安打送王柏融回本壘得分。

儘管雙方在5局戰成3比3平手，但熱身賽性質的比賽，教練在後半段比賽陸續換上板凳調整，王柏融隨後也被換下場休息，今日總計3打席全部三壘，2支2，外加1次保送，以及為球隊跑回1分。

關鍵字： 日職火腿王柏融熱身賽
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