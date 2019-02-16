SBL明星賽／LamiGirls跳起來　例行賽21日桃園再燃戰火

▲亞璇（左起）、孟潔、凱莉絲、曲羿、沐妍、羚小鹿。（圖／記者季相儒攝）



記者洪偵源／綜合報導

第16季SBL明星賽在桃園市立體育館落幕，也是連續兩年在桃園舉行明星賽，在地職棒隊伍桃猿所屬的人氣啦啦隊LamiGirls也再度支援明星賽，勁歌熱舞炒熱氣氛，吸引不少粉絲，而例行賽也將同場地於21日再度開啟下半季的賽程。

LamiGirls人氣不輸給桃猿隊，還曾發行過音樂單曲，身為桃園的在地隊伍，今年再度於SBL明星賽主秀黑白武士對抗賽擔任中場表演，此次派出亞璇、孟潔、凱莉絲、曲羿、沐妍、羚小鹿支援。

此次新上任的桃園市體育局局長，前奧運跆拳道國手莊佳佳，也擔任三分球大賽頒獎嘉賓，賽後統計超過3000名球迷進場觀賞這次明星賽，知名的小吃攤販汾條伯，擺在體育館外的攤外也大排長龍。

本屆也是明星賽第一次捨棄以往紅白明星對抗名義，改以黑白武士對抗賽，首度由球員進行選秀方式挑選成員，灌籃大賽也改以土洋搭配方式競爭，三分球大賽則增設Logo shot的挑戰。

歡樂的明星賽結束後，下半季的例行賽也將於21日在桃園市立體育館舉行，一直打到3月3日再改到新北板橋體育館，這也是本季SBL例行賽最後一週在台北市／新北市以外的縣市舉行。