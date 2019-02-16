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衛少聲稱自己沒有討厭杜蘭特　不喜歡聯盟組隊風氣

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▲衛斯布魯克、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克表示自己沒有討厭杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

自2016年杜蘭特(Kevin Durant)離開雷霆後，他與衛斯布魯克(Russell Westbrook)之間的關係一直被外界所矚目，這幾年來雙方關係也逐漸好轉，近期衛斯布魯克上節目被問及兩人間是否有嫌隙，就表示自己並不討厭杜蘭特，同時還談到現今聯盟組隊風氣，認為那不屬於他的風格。

過去衛斯布魯克與杜蘭特這兩名雙人組合，曾率領雷霆在2011賽季殺入總冠軍賽，最終無法抵擋巔峰時期的熱火三巨頭，後來球隊把哈登送走後，雷霆仍屬頂級強隊，在2015賽季靠著「雙星」再次殺入西區冠軍戰，無奈遭到勇士逆轉，原先外界都認為這兩人並不會拆夥，只要稍做調整就有機會再度問鼎冠軍，不料杜蘭特沒和「衛少」討論過就選擇出走，也讓兩人關係降至冰點。

▲杜蘭特、衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克、杜蘭特兩人曾帶領雷霆闖入總冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）

這幾年雙方在場上不時有衝突畫面，外界都認為他們關係非常不好，只不過衛斯布魯克近期否定了這項說法，「我沒有討厭杜蘭特，外界都想讓我和杜蘭特之間有恨意，因為這是大家想要聽的故事，想要有東西可以當作題材來報導。」確實如衛斯布魯克所言，現在兩人關係明顯融冰，在先前明星賽杜蘭特還與「衛少」演出精彩配合。

另外現在聯盟組隊已經成為風氣，許多球星為了總冠軍，不惜加盟原先就超強的隊伍與其他球星聯手，對此衛斯布魯克認為那樣子作法不是自己喜歡的，「就我個人而言，組隊不是我的風格，我喜歡競爭，喜歡和那些超強的隊伍去較量，這就是我為何一直待在奧克拉荷馬的原因。」

▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛少不喜歡聯盟組隊風氣，認為那不是自己風格。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克杜蘭特
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