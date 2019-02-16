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三分球大賽3位冠軍再比拚　柯瑞兄弟同場競技

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▲▼柯瑞弟（Seth Curry）（右），柯瑞（Stephen Curry）（左）。（圖／CFP）

▲柯瑞兄弟將於三分球大賽上共同較量神射本領。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

全明星賽即將邁入第2天，除了眾所矚目的灌籃大賽之外，另一焦點就是三分球大賽，本屆參賽陣容可說星光熠熠，除了柯瑞兄弟同場競技之外，連「德佬」諾威斯基都受邀參戰，同時這次柯瑞(Stephen Curry)、布克(Devin Booker)、諾威斯基(Dirk Nowitzki)這三名過去都曾先後拿下三分王的球員，現在要同場比拚也相當引人關注。

這次的明星賽對於當今聯盟神射手柯瑞意義非凡，過去他的爸爸戴爾(Dell Curry)就是為黃蜂效力而柯瑞從小就是在夏洛特長大，等於算是回到家鄉出賽，「咖哩弟」柯瑞(Seth Curry)本次同樣也有參賽，儘管他的三分本領未達哥哥的高度，但仍屬聯盟頂尖射手，兄弟兩人一同參賽無疑也創造了許多話題性。

▲諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾威斯基再次參加三分大賽話題性十足。（圖／達志影像／美聯社）

特別的是，諾威斯基本次以41歲的高齡獲邀參加三分球大賽，是本屆所有參加三分球大賽球員中最資深也是唯一一位大個子球員，儘管現在狀態大不如前，但「德佬」的出賽本身就是一大亮點，過去他曾於2006年奪下三分球大賽冠軍，成為史上身高最高的三分王，而本屆還有柯瑞、布克兩名都打破紀錄的冠軍參賽，讓本屆比賽競爭更為激烈。

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

▲柯瑞被視為本屆奪冠大熱門。（圖／路透）

諾威斯基生涯已邁入倒數階段，本季三分球命中率僅有30.9％，很難與其他年輕球員做競爭，不過對於他再次參賽，球迷更多是看著一個回憶；布克作為上屆冠軍，今年卻飽受傷病困擾，狀態一直未達最佳，三分球命中率降到32.5 ％為生涯新低，但仍整體實力仍不容小覷，去年他就締造了28分的歷史紀錄奪冠；柯瑞則是本屆奪冠呼聲最高的球員，過去他在2015年拿下冠軍，4年後他狀態依舊火燙，本季他場均能命中5.1記三分球，命中率高達44.4％，若不出意外有望再次抱起三分王獎盃

除了三名曾拿下冠軍的球員同場競技外，里拉德(Damian Lillard)也是奪冠熱門，本季三分命中率為37.3％，場均可以投進2.9記三分。另外還有暴龍的格林(Danny Green)，賽季三分命中率高達42.1％場均投中2.2記三分；有望成為黑馬的還有地主沃克(Kemba Walker)，他在10月三分命中率達41.1％場均命中4.5記三分，至2月份仍有40％的命中率。

▲▼太隊隊新星布克 。（圖／達志影像／美聯社）

▲布克去年拿下三分大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA明星賽三分球大賽
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