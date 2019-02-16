中超華夏幸福、深足　傳爭取水晶宮U18新星沈子貴進首發

▲東亞盃,中華男足沈子貴 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

目前效力英超水晶宮U18的中場沈子貴(Will Donkin)，為中華男足參加過11場比賽，表現亮眼，未來將成為不可或缺的主力，不過現在傳出中超兩家俱樂部華夏幸福、深圳佳兆業，想要爭取引進沈子貴登陸中超。

在英國出生的沈子貴，母親是台灣人，16歲第一次披上中華男足戰袍後，在國際賽事中常見到他替補上陣，目前共出賽11場，還沒有迎來國家隊的首顆進球，不過表現讓人驚艷，前主帥懷特(Gary White)更曾讚譽，「他毋庸置疑將是台灣足球未來，以後會是英超球星。」

18歲的沈子貴原先在切爾西青訓隊，2017年加入水晶宮青訓隊，目前還沒有代表水晶宮一線隊伍參賽，不過根據英國《太陽報》報導，2019賽季中超（中甲）冬季目前轉會目前進入衝刺階段，俱樂部向新外援人選報價，水晶宮消息人士透露，華夏幸福和深圳佳兆業都相中沈子貴。

其中華夏幸福的科爾曼（Chris Coleman）還希望沈子貴能和阿根廷馬斯切拉諾（Javier Mascherano） 、 拉維齊（Ezequiel Lavezzi）都放進先發陣容當中，強調已經做好競爭準備，因為另一方面深足也有意引進沈子貴。英媒《HITC》則提到，水晶宮不願失去沈子貴，因此正在為報價做準備。

▼中華男足沈子貴。（圖／記者張克銘攝）