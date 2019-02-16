米歇爾想自拋自接秀爆扣　嗨過頭直接把球丟出場

▲米歇爾想秀灌籃卻意外把球拋出場引起全場大笑。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

明星賽第一天的重頭戲就是新秀對抗賽，最終美國隊靠著庫茲馬(Kyle Kuzma)以及坦圖(Jayson Tatum)的強勢發揮以161比144成功收下勝利避免連3年落敗。但比賽中卻出現搞笑畫面，爵士二年級生米歇爾(Donovan Mitchell)末節想要自拋自接秀爆扣美季，不料嗨過頭直接把球拋出場，讓全場球迷笑翻。

DONOVAN MITCHELL. pic.twitter.com/LlptXjsFeo — House of Highlights (@HoHighlights) 2019年2月16日

由於比賽進入末節美國隊已經取得雙位數領先，讓世界隊無力反抗，到後來兩邊球員都開始秀各種技巧讓球迷大飽眼福，其中身為上屆灌籃王的米歇爾，這次也來炫技，他原先想要將球丟向籃板自拋自接，可是力道卻過大，直接把球拋到籃板後面，米歇爾當下沒注意到還跳了起來，隨後連自己都忍不住發笑，更逗得全場球迷超開心。

不過這仍無法掩蓋他在比賽出色表現，本戰他攻下20分，7籃板，9助攻的全面數據，踏入聯盟第二年他的數據也全面提升，至今場均攻下22.4分，3.9籃板，4助攻，但投籃命中率從54.1％下降至51.6％，爵士本賽季在他帶領下目前以32勝25敗的戰績排在西區第6。