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新秀對抗賽美國隊成功復仇　庫茲馬轟35分拿MVP

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▲▼新秀對抗賽，庫茲馬，西蒙斯，坦圖。（圖／CFP）

▲庫茲馬轟下全場最高35分。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

2019夏洛特全明星週16日揭開序幕，首日的重頭戲便是新秀挑戰賽，美國隊庫茲馬（Kyle Kuzma）轟下全場最多的35分再加上坦圖（Jayson Tatum）也得到30分，美國隊靠著雙「零」連線以161比144拿下勝利，報了去年的一箭之仇。

▲▼新秀對抗賽，庫茲馬，西蒙斯，坦圖。（圖／CFP）

▲坦圖也拿到30分。（圖／CFP）

比賽一開始，雙方節奏就打得相當快，美國隊連續三次暴扣連得6分，反觀世界隊卻頻頻出現失誤。此後，雙方開始在外線火拚，庫茲馬手感最好，他連中2顆三分球，個人得分上雙。世界隊這邊以西蒙斯（Ben Simmons）為主攻點，他頻繁強攻得手個人得分同樣上雙。兩隊開始輪換陣容替補球員陸續登場，美國隊今年的三位新秀巴格利（Marvin Bagley III）、楊恩（Trae Young）輪番取分；世界隊這邊，庫魯斯（Rodions Kurucs）三分命中，首節結束美國隊以40比30暫時領先。

▲柯林斯為灌籃大賽熱身。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

次節，世界隊先發動攻勢，西蒙斯連3次完成空接暴扣。不過說到扣籃，美國隊不落人後，柯林斯（John Collins）接到庫茲馬傳球，完成背後雙手拉竿暴扣，為明天的扣籃大賽做熱身，之後柯林斯在上演經典的打板自拋自扣。扣籃比拚之餘，庫茲馬和坦圖兩位二年級生接管進攻，兩人又是切入又是外線開砲，半場打完，美國隊以83比71持續領先。

易邊再戰，場面陷入膠著，世界隊西蒙斯延續強烈的攻擊慾望，繼續用暴扣肆虐對手籃框。但米歇爾（Donovan Mitchell）用三分止血。三節後段，世界隊艾頓（DeAndre Ayton）領軍打出一波7比0將分差追近至1分。美國隊坦圖跳出來投進三分，巴格利也用補籃添分，戰局重新被穩住。三節打完，美國隊123比117繼續領先。

▲楊恩秀過人美技。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

末節，雙方對比賽的態度逐漸認真起來。米切爾與楊恩接連中三個三分球，分差一度又回到兩位數。但世界隊沒有放棄，去年MVP波格丹維奇（Bogdan Bogdanovic）帶隊打出7比0攻勢，又幫球隊追趕上來。然而，隨著比賽進入最後3分鐘，分差卻再度回到兩位數，勝負懸念還是逐漸失去了。最終美國隊以161比144擊敗世界隊。

▲▼新秀對抗賽，庫茲馬，西蒙斯，坦圖。（圖／CFP）

▲西蒙斯頻頻轟炸籃框。（圖／CFP）

美國隊庫茲馬攻下35分、6籃板、2助攻獲選最有價值球員；坦圖則繳出30分、9籃板、3助攻，其中包含6顆三分；板凳出發的楊恩轟25分也演出6記三分。世界隊西蒙斯28分、5籃板、6助攻最為亮眼；挑戰衛冕MVP的波格丹維奇則是以5顆三分攻下15分。

▼庫茲馬獲選為新秀對抗賽MVP。（圖／CFP）

▲▼新秀對抗賽，庫茲馬，西蒙斯，坦圖。（圖／CFP）

關鍵字： NBA明星賽新秀對抗賽美國隊世界隊庫茲馬
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