還是很會射！雷槍寶刀未老攻下24分　差點率隊完成逆轉

▲艾倫狀態維持良好全場攻下24分。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

全明星週16日正式登場，打頭陣的就是名人挑戰賽，最終主隊以82比80收下勝利，儘管客隊輸球但名人堂球星艾倫(Ray Allen)依舊寶刀未老，全場攻下24分，9籃板險些率隊完成逆轉，他出色的發揮也引來外界熱議，熱火推特甚至放上他在底角的三分投特照片，並寫下「看起來真熟悉」向他致敬。

自2014年後艾倫就沒有再回到球場，但他仍每天保持訓練習慣，至今身材維持與球員時期幾乎沒有差異。由於名人賽有設置四分線，對此艾倫再次展現神本領，本場第一顆進球就是四分球，在6分56秒又再次命中，現場播報員也開玩笑表示若多頭進幾球，熱火就要打電話給他，半場打完客隊也以47比51些微落後。

Looks familiar



Ray loves that corner... pic.twitter.com/kI803Sc3Tu — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2019年2月16日

作為邁阿密奪冠的重要功臣，現在有著火燙表現，熱火推特也放上了「雷槍」在右邊底角的投射照片，還寫下「看起來真熟悉，艾倫喜歡那個角落」致敬他在2013年總冠軍戰第6場投進的追平三分彈。

艾倫出色的發揮自然受到對手盯防，不過客隊靠著上屆名人賽的MVP馬歇爾( Quavious Marshall)在關鍵時刻投進四分球，最後10.6秒把分差縮小至2分，隨後客隊採犯規戰術，2罰1中後客隊握有最後一擊機會，而拿到球的就是艾倫，他從後場狂衝被提前犯規上罰球線，在第一罰進球後，原先他第二罰要故意不進，可惜籃板被主隊拿到，最終無力逆轉，但他出色的狀態仍引起外界眾多討論。

▲艾倫。（圖／CFP）