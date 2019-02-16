運動雲

> >

還是很會射！雷槍寶刀未老攻下24分　差點率隊完成逆轉

ETtoday運動雲

▲雷槍艾倫。（圖／CFP）

▲艾倫狀態維持良好全場攻下24分。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

全明星週16日正式登場，打頭陣的就是名人挑戰賽，最終主隊以82比80收下勝利，儘管客隊輸球但名人堂球星艾倫(Ray Allen)依舊寶刀未老，全場攻下24分，9籃板險些率隊完成逆轉，他出色的發揮也引來外界熱議，熱火推特甚至放上他在底角的三分投特照片，並寫下「看起來真熟悉」向他致敬。

自2014年後艾倫就沒有再回到球場，但他仍每天保持訓練習慣，至今身材維持與球員時期幾乎沒有差異。由於名人賽有設置四分線，對此艾倫再次展現神本領，本場第一顆進球就是四分球，在6分56秒又再次命中，現場播報員也開玩笑表示若多頭進幾球，熱火就要打電話給他，半場打完客隊也以47比51些微落後。

作為邁阿密奪冠的重要功臣，現在有著火燙表現，熱火推特也放上了「雷槍」在右邊底角的投射照片，還寫下「看起來真熟悉，艾倫喜歡那個角落」致敬他在2013年總冠軍戰第6場投進的追平三分彈。

艾倫出色的發揮自然受到對手盯防，不過客隊靠著上屆名人賽的MVP馬歇爾( Quavious Marshall)在關鍵時刻投進四分球，最後10.6秒把分差縮小至2分，隨後客隊採犯規戰術，2罰1中後客隊握有最後一擊機會，而拿到球的就是艾倫，他從後場狂衝被提前犯規上罰球線，在第一罰進球後，原先他第二罰要故意不進，可惜籃板被主隊拿到，最終無力逆轉，但他出色的狀態仍引起外界眾多討論。

▲雷槍艾倫。（圖／CFP）

▲艾倫。（圖／CFP）

關鍵字： NBA明星賽艾倫
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

熱門新聞

王建民重返大聯盟？美媒：我也想再看他投球

7歲就比你強啦！「火焰」魯道夫6塊腹肌炸裂　百米13秒海放對手

快訊／大王炸裂！王柏融日職首轟　陽岱鋼也開轟

指詹皇沒喬丹的直覺與接管比賽能力　皮朋：連Kobe都比不上

JHBL／永吉210公分雙塔　于泓凱、于泓翔13歲能扣籃

中職／罕見！猿、獅只有324同日主場　聯盟：抽籤決定

讀者回應

﻿

最新新聞

1蔡文誠、簡浩　頂尖戰靴上腳加持

2呂政儒明星賽　對決梅奧互飆三分

3SBL明星賽　莊佳佳任頒獎嘉賓

4凱爾練球受傷　璞園退出灌籃大賽

5他花60元買棒球卡　今喊價近億元

熱門新聞

1王建民重返大聯盟？美媒想再看他投球

2才7歲就有6塊肌！「火焰」魯道夫百米13秒

3王柏融日職首轟　陽岱鋼也開轟

4詹皇比喬丹強？皮朋：連Kobe都比不上

5永吉210公分雙塔　13歲就能扣籃

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

黑人18年愛范瑋琪不變！　「第一次浪漫」讓她激動泛淚
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366