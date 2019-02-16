羅維銘願景台灣也能辦多日賽　超馬意義是挑戰自我身心合一

▲2019台北超馬,羅維銘 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019台北超級馬拉松將於15日在花博新生公園開跑，本賽事是亞洲唯一48小時場地賽，吸引日本、大陸等各國跑者來台共襄盛舉，其中台灣雲豹超馬隊成員羅維銘、楊皇蘭也有參與48小時賽事，其中羅維銘最大的願景一直擺在多日賽事上。

有「超馬鐵彈子」稱號的台灣最耐跑的超馬跑者羅維銘，現年已經55歲，2009年開始挑戰超馬、2014年參加美國紐約10日賽，以1024公里的成績排名第4，去年台北超馬跑出第七名，不過在歷屆國內48小時男子組的排名上以319.957公里排在第十，而且都是穿著夾腳拖完成賽事。

▼ 2019台北超馬,羅維銘、楊皇蘭。

羅維銘獨創的「鐵彈跑法」，雙手共拿著10顆彈珠邊跑邊轉讓氣血更通順，跑步重心更是要壓低，本屆參賽則是為了為4月的美國紐約10日賽做暖身，過去都是他一人參與，今年以台灣雲豹超馬隊，和參與6日賽的楊皇蘭，以及領隊呂美佳一行人，希望能夠帶上國旗為國爭光。

羅維銘的目標希望能在美國紐約10日賽跑出第一的成績，堅持跑步就是希望能夠跑出自己人生的風景。呂美佳談起自己前年晨跑時認識羅維銘，「當時他已經53歲，那段時間有點低潮想放棄，我就跟他說：你都堅持到現在為什麼要放棄，都快要成功了，後來他就燃起希望又要開始跑，我就開始了解跑團和規劃多日賽。」

▼ 2019台北超馬,楊皇蘭。

呂美佳說，「羅大哥最大的目標放在台灣也能夠舉辦多日賽，台灣的風氣就是沒有推動多日賽，或許曾經嘗試過，但他們還是以24小時、48小時居多，但多日賽是國際趨勢和國際接軌，就像當初電玩業現在變成電競業了，這是一直是想推廣的部分，最大願景就是成立一個能夠辦多日賽的超馬協會，希望用台灣雲豹的名義參賽。」

▼羅維銘在台北超馬國內48小時前10名中排第10。

至於超馬對於台灣雲豹超馬隊的意義，呂美佳認為，「超馬不再是競速，而是耐力、毅力還有體力，就是挑戰自我，羅大哥很多年前，就看到未來國際應該會朝向多日賽，有人會覺得超馬去跑那麼多幹嘛？但這是精神領域的地方，羅大哥是利用腹式呼吸法是按摩五臟六腑，對身體是健康的一種身心靈合而為一、超脫身體的部分，就是體驗那種感覺，會很輕鬆愉快的。」

▼ 台灣雲豹超馬隊。