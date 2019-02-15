台灣雲豹超馬隊參賽台北超馬　為4月紐約10日賽暖身

▲台灣雲豹超馬隊 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019台北超級馬拉松將於15日在花博新生公園開跑，本賽事是亞洲唯一48小時場地賽，吸引日本、大陸等各國跑者來台共襄盛舉，其中台灣雲豹超馬隊成員羅維銘、楊皇蘭也有參與48小時賽事，為美國10日賽做暖身。

台北超級馬拉松今年一共規劃五種賽程九個組別：超馬賽48小時、24小時、12小時、6小時，還有5小時接力賽，總共近800人參賽，參賽者來自全世界4大洲13個國家，其中48小時賽事共有55人參賽，是有史以來參加地區分布最廣、參賽人數最多的一次，其中76位外籍跑者中更有多位是世界級高手。

▼ 2019台北超級馬,羅維銘,楊皇蘭。





其中去年跑出第七名的羅維銘和女子組好手楊皇蘭都有參加，今年更規劃以台灣雲豹超馬隊的名字，參加4月美國紐約10日賽及6日賽事，領隊呂美佳表示，「本屆參加超馬，算是為去美國做暖身賽，男子部分48小時國際標準是360公里，女生330公里，羅大哥的紀錄是去年的319公里，總名次第七、分組第五名。」

「這次希望達到國際標準目標，不過不是羅維銘多日賽的強項。」呂美佳提到，「希望以不受傷為原則，暖身賽破他個人PB朝國際邁進，美國紐約10日賽過去羅大哥都是個人名義去，得到的資源有限，這次就用團隊的名字，希望有好的成績。」

呂美佳提到，「現在可以用一個台灣雲豹超馬隊，能夠用台灣名義才能把國旗拿出來，可以代表台灣，個人部分則希望可以拿個第一回來，羅維銘是20幾年軍人，精神連連長第一名退伍，愛國情操很重，發現自己有能力可以跑，希望可以參賽多日賽，可以代表國家讓世界看見台灣。」