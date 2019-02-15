這耳機真潮！　NBA攜手Beats推聯名款耳機

▲NBA聯名款耳機。（圖／NBA Store Taiwan提供）



體育中心／綜合報導

2019年NBA全明星賽將在台灣時間2月16-18日於夏洛特舉行，NBA攜手官方合作夥伴Beats by Dr. Dre共同推出NBA聯名款耳機系列，採用了六支NBA球隊的正統代表色和標誌性隊徽設計，包含衛冕軍金州勇士、紫金大軍洛杉磯湖人、西區勁旅休士頓火箭、綠血強權波士頓塞爾提克，以及剛完成大型交易的費城七六人與多倫多暴龍。

十年以來，無論球場內外，Beats耳機一直是NBA球星們所鍾愛的耳機產品，此次聯名推出的款式為Beats經典頭戴式無線降噪耳機Beats Studio3 Wireless系列，Studio系列耳機不僅是NBA球星最喜愛的款式，也是最常用來為專業球員客製化的耳機款式。對NBA球星們而言，耳機不再只是隔絕外界干擾的工具，更是用來彰顯個性風格的時尚單品。如今，NBA球隊聯名款讓球迷有機會在享受音樂的同時，表態支持自己心愛的球隊挺入季後賽。

▲哈登戴上休士頓招牌紅色耳機。（圖／NBA Store Taiwan提供）



Beats NBA Collection設計核心以各球隊正統代表色系和經典標誌圖騰融合設計，專為熱血球迷們所打造，並向六大NBA球隊獨特的奮戰精神和團隊情感致敬；此次聯名合作邀請球迷們一同戴上 Beats NBA Collection，盡情享受音樂並用熱情支持所喜愛的球隊。

Beats Studio3 Wireless 頭戴式耳機採用完全適應性降噪 (Pure ANC)，可主動阻絕外部噪音，而即時音訊校準能力可保留音樂的清晰度、範圍與情感，為你帶來極致的聆聽體驗。可持續精確鎖定需要阻絕的外部聲音，同時針對個人狀態即時自動反應並將音質輸出最佳化，讓樂迷享有頂級聆聽體驗，真實地感受創作者想傳達的音樂。