巴克利認為唐西奇是白人壞小子　看好獨行俠下季崛起

▲巴克利稱唐西奇是白人壞小子，認為他的球衣很快就會大量出現路上。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

獨行俠本季從選秀中得到唐西奇(Luka Doncic)，這名19歲的天才球員瞬間引起巨大旋風，他也率領達拉斯打出26勝31敗的戰績，儘管排在西區第11，要闖入季後賽有一定難度，但外界都看到獨行俠為希望，轉任評論員的巴克利(Charles Barkley)這次也收起毒舌大力讚賞唐西奇稱他是「白人壞小子」認為未來他的球衣會出現在各大街道，並且看好獨行俠即將崛起。

交易截止日前，獨行俠從將史密斯送走，從尼克那裡得到波辛基斯(Kristaps Porzingis)，提早確定未來雙核心，雖然「獨角獸」目前仍於傷病狀態，這交易對獨行俠來說可說是豪賭，但仍不少人看好他們未來將在西區形成一股新勢力。轉為評論員的巴克利對於達拉斯的操作一改嘴砲風格，表示非常認同，「我喜歡達拉斯做的事情，他們得到了2名年輕球員，又有著薪資空間可以運用，接下來只要在自由市場能簽下好球員，很快就能改變聯盟，尤其是在波辛基斯健康的情況下。」

▲波辛基斯轉戰獨行俠，巴克利認為他們未來會改變西區戰場。（圖／達志影像／美聯社）



隨後巴克利談論到了今年火紅新人唐西奇，同樣不吝嗇給出讚賞， 「唐西奇非常貨真價實，正如我們過去常說的那樣，他就是一個白人壞小子。我的意思是，唐西奇還沒達到那高度，但很快就可以看到路上許多黑人小孩都穿上他的球衣，在過去這是大鳥柏德(Larry Bird)、奈許(Steve Nash)、諾威斯基(Dirk Nowitzki)、吉諾比利(Manu Ginobili)這樣球員才有的待遇，唐西奇若繼續這樣打下去，我們會看到他的球衣大量出現在路上。」

唐西奇僅是菜鳥卻打出超齡的表現，歸功於他很早就踏入歐洲聯賽，憑藉全能身手目前場均得到20.7分，7.2籃板，5.6助攻，已經是全明星等級的表現，下賽季若波辛基斯健康回歸，兩人「歐陸連線」勢必會對西區戰場造成影響。