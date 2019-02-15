中職／球迷不用擔心了　猿、獅主場轉播電視都看得到

▲Lamigo桃猿對統一獅。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿與統一獅今年都由ELEVEN SPORTS轉播，球迷本來擔心若兩地開打時，透過電視只有看到一場轉播，但因猿、獅兩隊本季只有3月24日同一天主場，其它比賽都沒有同日主場，獅、猿兩隊球迷不用擔心看不到比賽。

桃猿已由ELEVEN SPORTS轉播多年，統一獅今年改由ELEVEN SPORTS轉播，但ELEVEN SPORTS只有第一台在有線電視上架看得到，第二台只能透過手機及網路觀看，中職比賽開打後ELEVEN SPORTS只有一場可在有線電視上觀看。

許多球迷擔心，如果桃猿與統一獅同一天主場比賽，ELEVEN SPORTS第一台會轉播哪一場比賽，另一隊的主場比賽就只用手機看。

不過球迷不用擔心了，因為桃猿與統一獅今年只有在3月24日這一天，是兩隊都有主場賽事，其它例行賽（補賽除外）都沒有兩隊同一天主場的狀況。

也就是說，除了3月24日之外，球迷都可以在有線電視ELEVEN SPORTS第一台看到桃猿與統一獅的主場比賽，如果補賽出現猿、獅同日主場補賽就不一定。

關於3月24日桃猿與統一獅同日主場的轉播安排，ELEVEN SPORTS目前還在協調中。