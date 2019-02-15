高雄馬／近2萬人參與國內好手拼獎金　鄭瑞竹盼把第1留高雄

▲2018高雄馬朱盈穎 。（圖／高雄市政府運動發展局提供，下同）

體育中心／綜合報導

「2019高雄MIZUNO國際馬拉松」將於17日清晨5時50分在高雄國家體育場世運大道盛大開跑，今年全馬組報名人數有4802人，超半程報名人數有7825人，休閒組7187人，總計有近兩萬人將參與本屆盛會。

國內菁英蘇志濱及年輕好手詹世顥亦有實力爭取總排前十名；國內女子半馬紀錄保持人謝千鶴、全馬紀錄保持人許玉芳、新生代好手蔡雅安、朱盈穎及多位國際好手都將前來爭取高額獎金。

我國菁英選手雲集，包含「2015 Wings for Life World Run」台灣站冠軍蘇志濱、2018年中國鄭開國際馬拉松大賽以2小時30分勇奪華人第一殊榮的鄭瑞竹，以及半馬好手賴怡廷、林秋杰、女子全馬紀錄保持人許玉芳、半馬紀錄保持人謝千鶴、女子馬拉松長青樹賁俊蓮等；另外曾參加ironman-kona年度總決賽的鐵人三項226好手林岳岡、林金財、張景翔等人也來挑戰。

▼2019高雄馬,謝千鶴 。

台南一哥、馬場「濱拉登」之稱的蘇志濱，是「2015 Wings for Life World Run」台灣站（宜蘭）男子組冠軍，曾參與過3次高馬，歷經2次因自我要求太高而棄賽及一次重感冒致使成績不理想，「希望這次能打破高馬魔咒，跑出自己最好成績。」與國內其他馬拉松賽事相比，高馬的交管十分值得讚賞，賽道順暢，沿路高雄鄉親及學生的加油聲不斷，讓人備感鼓舞。

曾參加過5次高馬的鄭瑞竹，去年參加23公里超半程馬拉松獲得總排名第2、國內第1好成績，與第1名的肯亞選手僅差5秒，「我是土生土長的高雄人，今年高馬賽道路線調整，在鼓山路段有部分上坡，但總體而言影響不大，身為高雄人一定支持高雄馬，希望這次參賽也能把國內第1名留在高雄。」

女子半馬紀錄保持人謝千鶴在去年高馬超半程馬拉松拿到冠軍，前前後後已參加過5次高馬，「在本屆10週年的高馬賽事，期望拿下冠軍，也希望突破以往成績創下個人PB。」

另外，以往高雄馬半馬選手與全馬選手分開出發，半馬前端的選手在補水站會遇到許多全馬選手同時補給而致水站擁擠，有的選手無法順利補給到水，氣溫高時較易受影響，今年全馬和超半馬同時起跑，速度快的半馬選手也能順利補到水，並讓選手競賽時的速度調整更為流暢。

累積500場全馬長青樹賁俊蓮本屆是第8次參加高雄馬拉松，本身亦為高雄市政府運動發展局的員工，跑馬已成為她的日常生活，「大會十分用心，今年補給站提供烏魚子等特產給選手補給，跑步時看到心情會很好，市府及民間齊心合作促成這場優質國際賽事，今年也非常地期待這場盛會！」

今年高雄MIZUNO國際馬拉松邁入第十週年，賽道路線經過城市光廊、玫瑰教堂、真愛碼頭、駁二藝術特區、高雄港牌樓、高雄港車站扇形車庫遺址、哈瑪星鐵道文化園區、露德聖母堂，鳳山縣舊城南門、海洋文化與流行音樂中心等超過十個充滿歷史記憶、活化重生與嶄新設計等特色的新舊建築。

而全臺第一條環狀輕軌列車，更串連了海洋文化與流行音樂中心、真愛碼頭、駁二藝術特區、高雄港車站扇形車庫遺址及哈瑪星鐵道文化園區，其中哈瑪星鐵道文化園區，更是見證高雄港站築港設驛110年的所在地，除了懷舊，還能看到新穎的輕軌列車的身影，可以體驗並欣賞高雄港邊風景。

在欣賞賽道美麗景點的同時，大會補給站亦提供澎湃的補給，包含十大特色補給燕巢芭樂、美濃小番茄、大樹鳳梨、旗山香蕉、魚丸、鱈魚棒、韓國魚骨、櫻花蝦、鮭魚燒、甲仙芋頭酥片等，同時感謝已連續5年贊助高雄馬拉松的高雄大發扶輪社贊助提供本次大會公設補給站物資，今年更增加補給烏魚子等特產給參賽選手，提供跑者滿滿的能量，也藉此讓國外及外地的參賽選手體驗海港城市的魅力。

蚵仔寮地區也組成自發性的加油團，沿線為選手加油歡呼，定能讓跑者感受高雄在地的熱情，能量滿滿地完成馬拉松賽事。

▼大陸何引麗 。