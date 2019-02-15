羅斯打出生涯第二春有秘訣　在騎士看詹皇如何保養身體

▲羅斯透露現在打出生涯第二春是在騎士時期觀察詹姆斯如何保養身體。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

風光進入聯盟後，羅斯(Derrick Rose)率領公牛在2010賽季打出全聯盟第一的戰績，被視為後喬丹時代芝加哥救世主，不料卻因為打法問題才要起飛就遭逢嚴重傷勢，自此狀態大不如前，隨後更輾轉待了3支球隊，直到去了灰狼才打出生涯第二春，近期羅斯表示能有現在的好表現，都是因為過去與詹姆斯(LeBron James)同隊，並暗中觀察他如何保養身體。

由於早期 「飆風玫瑰」打法相當勁爆，時常可見他像猛獸般殺入禁區爆扣，甚至有著華麗的大轉身以及變向過人，雖然他這種球風幾乎無人可擋，還取得巨大成功，卻因為過於傷害膝蓋，導致他進入聯盟才第3個賽季就遭逢左膝十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，讓羅斯瞬間殞落，復出後身手也不及過往。

▲羅斯，詹姆斯。（圖／CFP）



離開公牛後羅斯成了流浪球員，先後待了尼克、騎士以及灰狼，還曾一度無球可打，不過他轉戰明尼蘇達後，「飆風玫瑰」開發出外線技能，不再像過去一樣衝撞禁區，成為灰狼最穩定的球員之一，他的轉變外界都有目共睹，本季對戰爵士還攻下生涯新高50分，

對於這樣的改變，除了自身訓練外也仰賴對於身體的保養，羅斯近期受訪就表示先前在騎士時期都會觀察詹姆斯如何照顧身體，「在騎士的時候都會暗中觀察他，我看到了詹姆斯是如何保養身體，並且跟他做相同的事情，或許沒被注意到，但我會看他做的所有事情。肯定要這麼做不是嗎？盯著眼前的大師，並且學習所有一切，我也覺得自己學到了。」

「詹皇」從18歲踏入聯盟後，幾乎沒有任何重大傷病，因傷缺賽最長的時候就是在本季，不過也僅缺席一個月15場比賽，詹姆斯每年在身體的照顧上都花費超過150萬美元，這也是他長年維持巔峰的秘訣，儘管羅斯僅在騎士半季，但現在成功在灰狼打出第二春，可見確實從詹姆斯身上學習到許多東西。

▲羅斯轉戰灰狼後轉變打法，成功開發外線技能。（圖／達志影像／美聯社）