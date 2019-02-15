運動雲

> >

羅斯打出生涯第二春有秘訣　在騎士看詹皇如何保養身體

ETtoday運動雲

▲羅斯，詹姆斯。（圖／CFP）

▲羅斯透露現在打出生涯第二春是在騎士時期觀察詹姆斯如何保養身體。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

風光進入聯盟後，羅斯(Derrick Rose)率領公牛在2010賽季打出全聯盟第一的戰績，被視為後喬丹時代芝加哥救世主，不料卻因為打法問題才要起飛就遭逢嚴重傷勢，自此狀態大不如前，隨後更輾轉待了3支球隊，直到去了灰狼才打出生涯第二春，近期羅斯表示能有現在的好表現，都是因為過去與詹姆斯(LeBron James)同隊，並暗中觀察他如何保養身體。

由於早期 「飆風玫瑰」打法相當勁爆，時常可見他像猛獸般殺入禁區爆扣，甚至有著華麗的大轉身以及變向過人，雖然他這種球風幾乎無人可擋，還取得巨大成功，卻因為過於傷害膝蓋，導致他進入聯盟才第3個賽季就遭逢左膝十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，讓羅斯瞬間殞落，復出後身手也不及過往。

▲羅斯，詹姆斯。（圖／CFP）

▲羅斯，詹姆斯。（圖／CFP）

離開公牛後羅斯成了流浪球員，先後待了尼克、騎士以及灰狼，還曾一度無球可打，不過他轉戰明尼蘇達後，「飆風玫瑰」開發出外線技能，不再像過去一樣衝撞禁區，成為灰狼最穩定的球員之一，他的轉變外界都有目共睹，本季對戰爵士還攻下生涯新高50分，

對於這樣的改變，除了自身訓練外也仰賴對於身體的保養，羅斯近期受訪就表示先前在騎士時期都會觀察詹姆斯如何照顧身體，「在騎士的時候都會暗中觀察他，我看到了詹姆斯是如何保養身體，並且跟他做相同的事情，或許沒被注意到，但我會看他做的所有事情。肯定要這麼做不是嗎？盯著眼前的大師，並且學習所有一切，我也覺得自己學到了。」

「詹皇」從18歲踏入聯盟後，幾乎沒有任何重大傷病，因傷缺賽最長的時候就是在本季，不過也僅缺席一個月15場比賽，詹姆斯每年在身體的照顧上都花費超過150萬美元，這也是他長年維持巔峰的秘訣，儘管羅斯僅在騎士半季，但現在成功在灰狼打出第二春，可見確實從詹姆斯身上學習到許多東西。

▲▼羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯轉戰灰狼後轉變打法，成功開發外線技能。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰狼羅斯詹姆斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

【魔術Davio】Davio終於被整了! 魔術冠軍慘遭滑鐵盧

熱門新聞

7歲就比你強啦！「火焰」魯道夫6塊腹肌炸裂　百米13秒海放對手

暴龍上下都想要他加入　林書豪從抗拒到樂當亞裔代言人

台將6人在大聯盟40人名單　12強最強中華隊有變數

杜蘭特場均助攻創生涯新高　柯爾評價完美融入勇士

AD肩傷打16分鐘火速隨經紀人離場　巴克利：不要毀了名聲

林書豪入暴龍首日只知3個戰術　無縫接軌賽前儀式歸功格林

讀者回應

﻿

最新新聞

1高雄馬／鄭瑞竹盼把國內第1留高雄

2日松山市招待台灣好手備戰東奧

3夏洛特不「skr」　不見吳亦凡

4魔術強森讚06年的韋德是喬丹

5羅斯看詹皇保養身體打出第二春

熱門新聞

1才7歲就有6塊肌！「火焰」魯道夫百米13秒

2暴龍上下都要他　豪哥樂代表亞洲

3最強中華隊？台將6人在大聯盟40人名單

4KD助攻生涯新高柯爾稱完美融合

5AD肩傷打16分鐘火速隨經紀人離場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366