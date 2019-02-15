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藍鳥有心操作　最強新秀小葛雷諾上大聯盟再等等

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▲小葛雷諾遺傳名將老爸葛雷諾的打擊怪力。（圖／達志影像／美聯社）

▲百大第一大物小葛雷諾開季小聯盟出發。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

藍鳥隊的前大聯盟名將葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），今年被大聯盟評選為百大新秀第一名，實力被看好是下一個超級巨星。在小聯盟宛如電動般的誇張數據，讓眾人都十分期待他站上大聯盟舞台，不過藍鳥球團表示，在確保他做好完全準備之前，暫時不會急著將他升上大聯盟。

小葛雷諾承襲父親的強打天份，上季從新人聯盟、高階1A、2A一路屠殺到3A。他在2A繳出.402/.449/.671驚人的打擊三圍，升上3A後打擊依舊很威，打擊三圍.336/.414/.564，合計95場出賽，繳出.381/.437/.636打擊三圍，擊出20轟、78分打點。

針對小葛雷諾何時升上大聯盟的問題，藍鳥總管艾金斯（Ross Atkins）表示暫無時間表，「我們將確保他是小聯盟中最佳三壘手，同時也是最好的打者，無論對他或是球團來說，這將是會一個令人振奮的時刻。」

去年勇士超級大物阿庫納（Ronald Acuna Jr.）已經具備站穩棒壇最高殿堂的實力，但他並未在開季升上大聯盟，球團當時表示是為了讓他有更多的準備，但事實上，此舉可以讓勇士擁有更多的控制時間。美媒估計藍鳥也是採取同樣的策略，以延後他投入自由市場時間。

根據大聯盟報導，如果小葛雷諾開季從小聯盟出發，藍鳥三壘防區預計將由祖利（Brandon Drury）鎮守。「這是目前最有可能的情況，距離開季還有一段時間，我們會看什麼樣的安排對球隊整體最有利。」艾金斯說。

▲勇士超級大物阿庫納（Ronald Acuna Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018國聯新人王阿庫納（Ronald Acuna Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 藍鳥小葛雷諾
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