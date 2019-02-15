楊俊瀚60公尺6秒72接連遭超越　亞田賽有機會再和蘇炳添對決

▲2018雅加達亞運,亞運田徑100公尺楊俊瀚。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

「台灣最速男」楊俊瀚在今年農曆新年在美國參加駱駝市室內田徑邀請賽男子60公尺，決賽跑出6秒72的成績奪下金牌，不過楊俊瀚60公尺的成績接連被2名日本選手超過後，再被大陸29歲飛人蘇炳添的6秒52越過，可見亞洲競爭相當激烈。

楊俊瀚在該男子60公尺賽事中是唯一亞洲參賽選手，預賽先繳出6秒80的成績晉級決賽，決賽再飆出6秒72摘金，也是今年的首面金牌，目前積極備戰4月的亞錦賽，以及力拼今年的奧運積分。

不過日本選手川上拓也在最近的比利時站跑出6秒64奪冠、多田修平在大阪賽跑出6秒58奪冠，成績都超越楊俊瀚，加上蘇炳添13日在愛爾蘭阿斯隆的AIT室内田徑大獎賽飆出6秒52，破了大會紀錄輕鬆拿金牌，成績還比去年賽季快了0.03秒。

蘇炳添去年在室內60公尺的成績相當穩定，幾乎都維持在6秒55以上的水準，最快曾跑出6秒42，根據國際田徑總會（IAAF）的紀錄，AIT室内田徑大獎賽的6秒52目前排在世界第二且是亞洲第一，楊俊瀚的6秒72則排在第6位。

去年亞運100公尺金牌的蘇炳添先前曾提到，「今年最重要的三大賽事，就是參加4月的亞錦賽、5月的世界田徑接力賽，之後是10月的卡達世錦賽，參賽重點放在室外賽，會保持比較高的參賽密度和強度。」因此楊俊瀚和蘇炳添很有機會在去年亞運之後，在亞錦賽再度同場對決。

▼大陸蘇炳添。（圖／記者季相儒攝）