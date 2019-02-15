開幕戰是最後期限　迪格隆預告降低工作量市場拚身價

▲大都會王牌迪格隆要求大都會開幕戰前搞定續約。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

新科國聯賽揚得主迪格隆（Jacob deGrom）才剛透過薪資仲裁獲得960萬美元加薪，但現在要求大都會在開季前完成延長合約，再次表示如果大都會未能在開季前奉上長約，今年將降低投球工作量，休賽季將到自由市場拚身價。

「你投入比賽是因為你愛棒球，而你有這個機會關注家庭及自己的未來，所以你必須看看你做什麼是正確的。我與經紀人認為這是一個必要進行的討論。」迪格隆表示，「我將和經紀人一起坐下來，看看他們所能提出的最佳報價。」

迪格隆的前經紀人范瓦格南（Brodie Van Wagenen）在去年休賽季受聘成為大都會總管，迪格隆的經紀事務也改由CAA的貝瑞（Jeff Berry）代理。雖然他與總管瓦格南熟識，但在談錢上面，雙方各有自己的計畫。

大都會新任總管范瓦格南（Brodie Van Wagenen）正在與高層協商，提到了開幕戰將是雙方談約的最後期限，他表示目前雙方已經有了初步的對話，只是在達成協議之前還有漫長的路要走。

「目前兩方都沒有提出任何報價，迪格隆百分之百是我們未來幾年重要的成員。」范瓦格南表示，「合約談判會是一個複雜的過程，需要針對球團部分以及球員部分進行研究，在球團方面，我們還有些地方仍在著手進行。」

2014年國聯新人王迪格隆，上個球季投出生涯最佳的217局，防禦率1.70和單季269次三振都寫下生涯新高，但自家打線不幫忙，讓他僅拿下10勝9敗成績，儘管如此，他的壓制力有目共睹，於季後收穫生涯首座國聯賽揚獎。

▲大都會新總館范瓦格南。（圖／達志影像／美聯社）



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