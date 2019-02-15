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教士會面開價極具「競爭力」　馬查多還沒打算決定

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▲▼馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

教士網羅自由球星馬查多（Manny Machado）的消息不曾間斷，先前美媒報導教士球團提出具有「競爭力」的報價，根據《聖地牙哥聯合論壇報》報導，目前普瑞勒（A.J. Preller）已經親自前往邁阿密和他碰面。

雖然這次的會面代表教士網羅馬查多的決心，也可以說是某種形式上的展開動作，但目前還不清楚雙方談話的內容，雙方距離簽約還有段差距，據記者艾斯（Kevin Acee）報導，馬查多短時間內還不會做出選擇。

對於教士來說，簽下馬查多更具意義，可以補強三壘防區的大洞，也可提升球隊的戰績，日前美媒《SNY》馬丁諾（Andy Martino）報導，教士球團已經向他開價，提出一筆具有競爭力的合約內容，顯現出積極爭取馬查多加盟的決心。

教士隊的報價金額目前無法得知，但馬查多仍在尋求一紙平均年薪3000萬美元的長約。目前檯面上已經有3隊報價，大都會總管杜奎特（Jim Duquette）爆料洋基開價7、8年2.2億美元，而據高梅茲（Hector Gomez）消息指出，白襪開出一張8年2.5億美元合約。

自洋基和白襪報價消息傳出後，馬查多陣營始終未確認此消息，資深記者海曼（Joe Heyman）依市場現況推估，預測馬查多合約最多接近2.5億美元，提到白襪開價應該在1.75億美元至2.5億美元區間。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 教士馬查多
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