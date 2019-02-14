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一早又遇藥檢和抽血　戴資穎佩服自己：還好我50分鐘解決

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▲▼ 一早又遇藥檢和抽血　戴資穎佩服自己：還好我50分鐘解決（圖／翻攝自戴資穎IG）

▲戴資穎發文談藥檢。（圖／翻攝自戴資穎IG）

體育中心／綜合報導

世界球后戴資穎全心備戰3月6日開打的世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽，不過他14日在IG貼文，自己又遇到藥檢和抽血，「真的覺得自己這藥檢的功力很優秀。」也讓網友留言佩服，「果然還是藥檢女王，練就一身好功夫。」

戴資穎今年在馬來西亞大師賽八強遭淘汰，並放棄印尼大師賽，雖然積分跌破10萬，不過仍穩坐球后，戴資穎在去年完成全英賽衛冕，今年則要力拼三連霸，首輪將遇上加拿大李文珊，目前人在國訓中心訓練，不過他一早在IG貼文，「一早就來了一個久違的藥檢跟抽血。」

「還好我50分鐘解決，沒有耽誤到太多的練習時間，真的覺得自己這藥檢的功力很優秀。」戴資穎最後還祝福大家，「情人節快樂啦啦～～。」網友則是紛紛留言佩服，「藥檢功力深厚。」「感覺一直在學習各種技能的概念。」「身為藥檢女王當然優秀。」「真金不怕火煉！」

戴資穎在去年丹麥公開賽開打前夕，曾經在社群網站貼文，自己一到球場練習就又被抓去藥檢，好在心情沒有受到太多影響，「不過應該有些人已經跟著我調好時差了吧。」最後也順利封后，推測此次應該是做世界反運動禁藥機構（WADA）的藥檢。

關鍵字： 戴資穎藥檢抽血
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