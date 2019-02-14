柯爾爆氣嗆裁判遭驅逐　拓荒者8人得分上雙22分電勇士

▲里拉德飆29分退勇士。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

衛冕軍14日客場挑戰拓荒者，雖然雙方到第三節戰況都非常膠著，但由於整場兩隊碰撞都非常大，導致在決勝節正式引爆衝突，金州主帥柯爾(Steve Kerr)對於吹罰不滿後直接向裁判開嗆還摔戰術版，導致最後被驅逐出場，勇士因此大崩盤，最終就以107比129慘敗。

開局雙方就展現西區列強的氣勢，儘管拓荒者擁有地主優勢，但作為衛冕軍勇士依舊與拓荒者糾纏，兩對多次戰成平手又不斷互換領先，首節靠著杜蘭特(Kevin Durant)最後3.3秒的26英尺三分球，勇士硬把比數超前2分。

雖然握有領先，但勇士遲遲無法將優勢擴大到5分以上，導致在4分52秒，「咖哩弟」柯瑞(Seth Curry)靠著罰球反超比分，加上湯普森(Klay Thompson)手感冰冷，卡森斯(DeMarcus Cousins)又休戰，使勇士只能靠柯瑞(Stephen Curry)及杜蘭特單打得分，讓拓荒者相當好防守，半場打完波特蘭也成功以64比61要回領先。

易籃後杜蘭特、柯瑞兩人開始接管比賽，開戰僅3分鐘就將比數追到75平手，不過比賽卻發生小插曲，杜蘭特與紐基奇(Jusuf Nurkic)卡位後，卻動手推了「大白熊」吃下一次犯規，也因為如此兩隊碰撞越來越大，都開始往禁區猛攻，拓荒者也多點開花一路保持領先，不過杜蘭特再次憑藉個人能力，在第三節最後23秒一人殺入禁區爆扣，也成功幫助助勇士反超1分。

▲柯瑞是勇士為2得分上雙球員。（圖／達志影像／美聯社）



決勝節雙方戰況依舊膠著，由於勇士禁區沒大人，拓荒者不斷朝油漆區進攻，不論是低位單打還是空手切入都讓衛冕軍無法招架，甚至在勇士一次快攻中，小將柯林斯(Zach Collins)飛身送給湯普森追魂鍋嗨翻現場球迷，隨後兩人又在下一次攻防中互噴垃圾話，險些爆發衝突。

不過由於整場兩隊碰撞都相當大，最後時刻衝突也正式引爆，柯林斯在一次上籃中，遭到格林直接犯規攔下，裁判判定為惡意犯規，讓主帥柯爾超級不爽，直接衝向前去嗆裁判，還朝裁判怒摔戰術版，勇士球員上前也無法平息他的怒火，最終柯爾連續吃了2次T後遭到驅逐，緊接著格林也吃到技術犯規，導致局勢一面倒向拓荒者，在末節他們打出35比12猛攻，勇士也放棄反抗，終場衛冕軍就以107比129慘敗。

全場拓荒者8人得分上雙，里拉德(Damian Lillard)攻下29分，3籃板，8助攻；麥卡倫15分，3籃板，2助攻；紐基奇11分，11籃板，1助攻。勇士方面僅有2人得分上雙，杜蘭特32分，4籃板，2助攻；柯瑞32分，7籃板，2助攻；湯普森9分，4籃板，8助攻。

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）