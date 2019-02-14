大陸7名旅美小將參加小聯盟春訓　創史上新高

▲釀酒人16歲大陸火球潛力趙倫。（圖／取自Gary Marshall/BMGphotos.com）



記者路皓惟／綜合報導

上個賽季3名來自中國大陸球員參加小聯盟春訓，分別是金鶯許桂源、海盜宮海成和紅襪強巴仁增，今年球季將再多出費城人的王洋，以及釀酒人的趙倫、伊健和寇永康，一共7名大陸球員參加小聯盟春訓，寫下大陸棒球史新高。

2014年大聯盟在中國大陸創辦棒球發展中心，這段期間培育出多名好手，金鶯許桂源、海盜投手宮海成、紅襪捕手強巴仁增陸續赴美，去年8月底王洋與費城人簽約，成為棒球發展中心培育赴美的第5人，隨後趙倫、伊健和寇永康相繼加盟釀酒人。

王洋在過去幾年是大陸青少棒、青棒國家隊常客，不過真正開啟他赴美之路的貴人正是前兄弟象球星王金勇。王金勇現任費城人亞洲區球探，看上王洋的棒球潛力推薦球團簽約。

年僅16歲的趙倫同樣出身於棒球發展中心，最快球速153公里。成為大陸棒球史上最年輕在美職正式出賽的球員，同時是大陸棒球史上首位在大聯盟農場排名擠進前30大的球員。去年他在釀酒人投手農場潛力排名第6，未來性被看好，球探預估他最快於2024年登上大聯盟舞台。

大聯盟在中國積極耕耘棒球數年，近年來有越來越多好手陸續踏上美國，7名大陸球員參與小聯盟春訓，寫下棒球歷史新頁，未來這7名球員有望登上大聯盟舞台，期待掀起中國棒球熱。

▲許桂源是中國棒球發展中心首位赴美球員。（圖／翻攝綠蜥蜴隊官網）