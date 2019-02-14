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勞方再勝！3強投贏得薪資仲裁　輪到洋基40號王牌拚勝

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▲太空人先發柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人先發柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

僅管大聯盟自由市場陷入寒冬，許多球員無法拿到預期的合約價碼，但在薪資仲裁部分，勞方取得了重大的勝利。台北時間14日薪資仲裁聽證會，太空人先發柯爾（Gerrit Cole）、印地安人先發鮑爾（Trevor Bauer）以及紅人左投伍德（Alex Wood）都贏得薪資仲裁。

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，柯爾今年年薪1350萬美元，超出太空人開價的1142萬美元；鮑爾年薪則為1300萬美元，成功為自己加薪200萬美元。至於伍德順利爭取965萬美元年薪，比紅人開價要多出95萬美元。

過去各隊與球員走入薪資仲裁程序，通常資方獲勝機率高，但今年休賽季9名球員進入聽證會，有6名球員拿下薪資仲裁勝利，除上述3名球員，還包括太空人柯瑞亞（Carlos Correa）、光芒外野手潘恩（Tommy Pham）和運動家終結者崔南（Blake Treinen），其中崔男獲得640萬美元年薪，加薪425萬美元創下後援投手在薪資仲裁頭2年資格的最高紀錄。

▲鮑爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲鮑爾。（圖／達志影像／美聯社）

目前還剩餘2場薪資仲裁聽證會，預計於2月16日展開，洋基王牌先發史華連諾（Luis Severino）和老虎隊先發佛默（Michael Fulmer）都期望爭取到預期的價碼。

部分球團避免與球員進入薪資仲裁庭，例如洛磯隊與明星三壘手亞瑞納多（NolanArenado）簽下1年2600萬美元合約，締造薪資仲裁球員紀錄，而費城人則是提前與先發諾拉（Aaron Nola）續約，雙方達成4年4500萬美元協議。

▲洋基40號史華連諾（Luis Severino）奪季後賽生涯首勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基王牌史華連諾（Luis Severino）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 太空人柯爾鮑爾伍德薪資仲裁
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