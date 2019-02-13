中職／硬撐勉強反效果　陽耀勳放下得失心



▲陽耀勳。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／嘉義報導

Lamigo桃猿外野手陽耀勳去年受到傷勢影響，表現不如預期，陽耀勳表示，去年強迫自己硬撐，把這段過程當成經驗。

前年陽耀勳在跑壘過程中右膝脛骨骨折，球季提前報銷，連帶去年陽耀勳一軍僅出賽40場，3支全壘打，14分打點，打擊率0.260，上壘率0.319，長打率0.370。

陽耀勳表示，去年季初膝蓋的傷勢沒有恢復得很好，春訓因此一度停下來，一開始幾乎沒什麼訓練，進度比較慢，加上心態比較急，表現沒有很好，才剛回到一軍就給自己太大壓力，導致表現不如預期，但這段過程就當做成長，藉由這次經驗瞭解自己的身體。

陽耀勳坦言，去年有時候打得有點勉強，明明膝蓋痛，強迫自己硬撐，有一點鑽牛角尖，今年春訓到目前為止都蠻順利，難免偶爾膝蓋會有些不舒服，但都在控制範圍，不像去年有時候真的痛到沒有辦法打。

上個月滿36歲，陽耀勳表示，過往當投手比較單純，只要把身體照顧好，投出應該有的水準，但打者不一樣，不光是只有打擊，還有跑壘與守備，其實到現在還會找隊友討論什麼訓練方式比較好，自己都還在學習，還在找最好的訓練方式， 不過隨著年紀增長，他笑說自己已經不是年輕人，不像以前得失心那麼重，現在只想把身體和心理調整到最好，把練習的發揮出來，維持狀態更重要。