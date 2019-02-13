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中職／縮短揮臂動作　蘇俊羽爭取開季先發輪值

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▲▼中華職棒總冠軍賽第3戰,Lamigo桃猿,蘇俊羽。（圖／記者季相儒攝）
▲蘇俊羽。（圖／記者季相儒攝）  

記者陳立勳／嘉義報導

Lamigo桃猿22歲投手蘇俊羽去年在一軍逐漸投出成績，面對今年球季，蘇俊羽縮短揮臂動作，爭取開季進入球隊先發輪值。

去年蘇俊羽在一軍出賽12場，有10場先發，戰績3勝2敗，投了63.1局，防禦率4.12，其中去年9月20日完封中信兄弟，堪稱生涯代表作，蘇俊羽表示，去年整體表現算不錯，但還可以更好，主要是加強變化球的控制，包括滑球、變速球、曲球都要加強，不過重心放在曲球，因為想要讓配球有不同的速差，所以想把之前比較少用的曲球拿出來，同時直球的內外、角位置要更明確。

才剛跟著球隊從石垣島交流賽返國，蘇俊羽認為，內容算可以，這是第2次到石垣島與羅德隊打交流賽，每次對戰都覺得有收穫，今年春訓加強下半身運用，跟教練團討論之後，把手的揮臂改短一點。

蘇俊羽表示，由於本身投球動作容易先往前衝，身體有時候跟不上，把揮臂動作改短，控球會比較穩定，速度也有增加，整體投球連貫性更好，希望今年可以從一軍出發，除了3洋投之外，還有王溢正，蘇俊羽坦言想要爭取球隊第5號先發投手的空缺，但他覺得不要急，有了去年在一軍的經驗，對自信心幫助很大，以前上場都會怕，腦海中充滿負面的想法，擔心自己投不好，現在就不會想這麼多。

關鍵字： Lamigo桃猿蘇俊羽
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