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美版赤木晴子兼具球技顏值　17歲范麗絲花式運球有如厄文

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▲范麗絲。（圖／翻攝自IG／haileyvanlith11）

▲范麗絲作為國家隊有著扎實的籃球技巧。（圖／翻攝自IG／haileyvanlith11）

記者張曜麟／綜合報導

美國作為籃球聖地，已經孕育出許多出色的球員，近期美國U17女子國家隊出現一名「美版赤木晴子」，憑藉扎實的球技以及亮麗的外表引起外界關注，她就是范麗絲(Hailey Van Lith)，作為國家隊成員，他已經拿下U17世界盃冠軍，還是U18美國三對三錦標賽的MVP。

作為國家隊後衛，范麗絲有著出色的控球技巧，比賽中常可見她像厄文一樣連續花式運球，還多次將對手晃倒在地，加上范麗絲又是左撇子以及有著強壯的身材，獨自殺入禁區也不成問題，同時也可以做外圍投射讓對手相當難以防守。

▲范麗絲。（圖／翻攝自IG／haileyvanlith11）

▲范麗絲有著姣好外貌無疑是男性球迷心中的赤木晴子。（圖／翻攝自IG／haileyvanlith11）

先前她代表美國出賽，成功拿下2018年U17世界盃以及2018年青奧冠軍，此外她也參戰美國U18三對三錦標賽同樣也拿下金牌，更當選當屆MVP，可見他的籃球技巧相當成熟。甚至在比賽中曾拿下過30分，10籃板，10助攻的大三元數據。

除了有著扎實的技術外，范麗絲還擁有著人人稱羨的完美身材以及姣好臉蛋，除了潔白皮膚外，有著175公分的身高，又有運動員優美的肌肉線條，讓她成為許多男性球迷心中的「赤木晴子」。范麗絲既會打球又有著亮麗外表，可說是內外兼備的超級美少女。

▲范麗絲。（圖／翻攝自IG／haileyvanlith11）

▲范麗絲。（圖／翻攝自IG／haileyvanlith11）

關鍵字： 范麗絲美國隊
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