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七六人交易後戰力排名升至第四　總教練讚全面升級

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▲▼七六人。（圖／CFP）

▲七六人教練布朗（左二）稱交易後宛如在執教另一支球隊。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

七六人在交易截止日前迎來前快艇得分王哈里斯（Tobias Harris），使原本陣容更顯星光熠熠，七六人在NBA的官方戰力排名（NBA Power Rankings）也因此上升為聯盟第4，僅次勇士、暴龍、公鹿。七六人總教練布朗（Brett Brown）也相當滿意陣容補強，他於13日表示在交易後，更新的陣容讓他彷彿在教一支不同的球隊。

七六人在哈里斯交易後，與原本陣中恩比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）、巴特勒（Jimmy Butler）幾乎補成四巨頭的陣容使美媒報導為本季交易最成功的球隊，NBA官方戰力排名也因此上升2個名次，由原本的聯盟第6上升為聯盟第4，前三名分別為勇士、公鹿、暴龍，七六人在交易後也寫下2勝1敗戰績。

▲▼七六人哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）

布朗在13日更坦言交易後的七六人彷彿是一隻全新的球隊，他在哈里斯加入七六人時就表示，「哈里斯打球很無私，也很努力在做對球隊正確的事，我觀察他在板凳區與巴特勒討論如何改善球隊打法，從他的談話中我可以感到他相當聰明且很有籃球智商，我覺得他就是一個明星球員。」七六人目前戰績為36勝21敗，戰績排名東區第5。

交易截止日後除七六人外也有多支球隊排名上升，溜馬因補上射手馬修斯（Wesley Matthews）而上升為2名，排名聯盟第11，國王則因補強巴恩斯（Harrison Barnes）上升3名，排名聯盟13名。

關鍵字： 七六人布朗哈里斯NBA
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