直言KD不會去尼克　大嘴米勒：紐約的媒體會把他逼瘋

▲米勒認為杜蘭特不會去紐約，因為那邊的媒體會把他逼瘋。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

隨著賽季過了一半，許多球隊都著手準備季後賽，不過外界卻更關注聯盟頂級球星杜蘭特(Kevin Durant)今夏的動向，由於他的合約今年到期加上勇士同時有多名球員都是合約年，這讓各方都臆測KD將會離開灣區，並認為他最有可能加盟尼克，不過轉任評論員溜馬傳奇射手米勒(Reggie Miller)卻直言杜蘭特不可能去紐約，因為那邊的媒體會把他逼瘋。

米勒表示，「我不認為杜蘭特會去紐約。如果他對於《The Athletic》寫的內容感到有點沮喪或不滿，那他若在紐約打了幾場糟糕的比賽，將會被放在顯微鏡下來檢視，他會被逼瘋的。所以當加入尼克的時候，必須要考慮到所有的因素，那裡有著世界最大的媒體市場，所以當表現不好時不能對媒體感到不滿。」

季中交易剛結束不久，尼克大動作清掉球隊多名球員騰出薪資空間，其中就包括新銳長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)，為的就是在今年夏天的自由市場搶大咖球星，目前尼克已經有著超過7千萬美元薪資空間可以操作，這也讓許多人都認為紐約要搶杜蘭特，導致現在他受訪幾乎都是被問及今年夏天的動向反而不是比賽的內容。

▲賽季還未結束杜蘭特的動向就成為外界熱議話題。（圖／達志影像／美聯社）



最終杜蘭特也忍無可忍直接開嗆記者，「你們(媒體)到底是誰？我為什麼一定要跟你們說話？現在不和你們說話，又成為我的問題，每次我說話都會被亂解讀。我跟尼克一點關係都沒有，但你們每天都來問我，拜託成熟一點，我每天都來打球，想成為最好的球員，可以讓我好好打球嗎？」 他會這麼氣是因為尼克交易案結束後，杜蘭特連8天沒受訪，《The Athletic》當時就寫了篇關於杜蘭特的沉默以及未來成為自由球員兩者間意謂什麼。

不過紐約確實有著最高的關注度以及商業價值，在尼克打球的壓力往往會比其他地方來的大，但只要取得成功，也會瞬間得到大量關注，當年林書豪創造的 「林來瘋」即是，不過目前也有其他球隊準備搶杜蘭特，作為聯盟超強得分手，他的下一站會去哪無疑是各方焦點。

▲杜蘭特。（圖／CFP）