BWF欲用人造羽毛取代鵝毛球　李宗偉：選手能接受就好

▲李宗偉對人造球保持開放態度。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

BWF（Badminton World Federation，世界羽球聯盟）再度考慮用人造球取代傳統鵝毛球的可能性，希望藉此降低球的消耗量，減少成本支出，前提要先取得選手的支持。

羽球比賽用球，傳統是由鵝毛所製成，大約最少兩隻鵝才能製成由16根羽毛組成的球，最多要到8隻，因為比需取同一側翅膀的羽毛，來源多半是肉鵝養殖場，宰殺前先拔羽毛。

由於球在比賽中消耗量極大，打斷一根羽毛或是羽毛已經亂掉就會更換，但是傳統羽毛製成的球，廣泛受到選手歡迎，揮拍的觸擊手感與球的力道公認是最佳。

人造球很早就問世，但普遍不被接受，別說選手，就連球友都不太愛用，大馬名將李宗偉就曾經試用過，他說：「兩年前在杜拜，他們找一批好手試用，感覺不是很一致！」

各羽球廠牌早已有人造球推出，多半是碳纖維結構，有一體成型也有可替換羽毛，但多半被認為與傳統鵝毛球差異較大，有些指出球的運行軌跡並不穩定，強力扣殺時速度又過快等狀況。

李宗偉表示，當時人造球打起來並不是很舒服，有時候它與傳統的羽球無異，有時候又不像，「選手如果不覺得差異性太大，我對它持開放態度。」

BWF正在較低級別的賽事中，採用人造球，目前世界最大的羽球鵝毛原料來源是中國，合成球符合環保概念，又能降低成本，加上近年禽流感疑慮，已經是不可擋的趨勢。

▲李宗偉曾參加人造球測試。（圖／路透社）