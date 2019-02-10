沃爾未來近兩年養傷期　將完成大學學位回報父遺願

▲巫師後衛沃爾腳根雙重傷勢下季恐報銷。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳瑞浩／綜合報導

巫師後衛沃爾（John Wall）季中在腳根骨刺手術完成後在家休養時不慎滑倒，造成他阿基里斯腱斷裂，雙重傷勢影響方致明年球季也等同報銷。根據美媒《The Athletic》報導，他將在養傷階段完成他肯塔基大學學位，以完成他對過世父親的承諾。

美媒《The Athletic》記者卡茲（Fred Katz）報導，沃爾表示他將在養傷階段把即將完成的肯塔基大學學位完成。沃爾在去年二月時就曾表示，在8歲那年他就曾答應父親會完成大學學位。如今沃爾在遭逢生涯最嚴重傷勢的情況下，他將利用傷癒時間把剩餘大學學分修息完畢以拿到大學學位。

沃爾當時在公開與父親的承諾時表示，「我知道你會以我為榮，我是我們家族第一個上大學的，雖然我還沒拿到學位，但那會是我希望達成的目標。」沃爾於2010年於肯塔基大學大一時期就棄學投入選秀，他該年也順利成為選秀狀元。

沃爾該季就入選新秀第一隊、拿下新秀挑戰賽MVP，生涯8季5度入選全明星賽，但他近2季因受腳跟傷勢影響，曾有痛到打到一半退場，隔天又可以拿下得分雙位數的起伏表現。

沃爾在腳根骨刺手術後又在家中休養時跌倒摔斷阿基里斯腱，雙重傷勢下讓他下季回歸相當困難，巫師總教練布魯克斯（Scott Brooks）也已做好他下季不會回歸的準備。但沃爾手術後曾表示受傷並不會影想他對籃球的熱情，他將會是傷勢為人生的一個階段，並再度回到球場上。

▼在沃爾（左）下季報銷後，巫師後衛恐將僅剩畢爾（右）苦撐。（圖／達志影像／美聯社）