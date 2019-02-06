真的太慘！牆哥傷上加傷　至少再休一整年

▲沃爾在家滑倒弄斷阿基里斯腱。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

華盛頓巫師當家控球後衛沃爾（John Wall）先前才因骨刺問題開刀本季提前報銷，還來不及開始複驗，近日又在家中不慎滑倒，造成左腳阿基里斯見腱斷裂，目前雖已接受修復手術，但光恢復期就要12個月，並且連隊醫都不看好沃爾有辦法回到體能巔峰。

此次受傷無論對沃爾本人還是巫師隊來說，都是雪上加霜的消息。據《ESPN》報導，巫師隊隊醫杜歐格（Wiemi Douoguih）在昨（5）日幫沃爾處理左腳跟手術後被感染的問題時，發現左腳的阿基里斯腱有部分斷裂，必須再次接受手術。

▲牆哥最快也要到明年初才能歸隊。（圖／達志影像／美聯社）



稍早之前，沃爾已經因左腳後跟骨刺的問題在上月進行手術，導致賽季直接報銷，當時預估的恢復期為6-8個月，意味著他原本有機會能在2019-20賽季開季初便能復出。

不過這突如其來的意外，也使得沃爾不得不推遲復出時間，很有可能不僅會缺席這賽季的剩餘比賽，甚至連下賽季大部分的比賽都不能上場。

以沃爾28歲的年紀而言，目前預估就算手術後，仍要11到15個月的時間復原。至於沃爾歸隊後，是否還能保有過去快速切入的能力？隊醫語帶保留的說，「很不幸的，我們並沒有太多頂級控衛阿基里斯腱撕裂的資料。」

▲隊醫不看好沃爾傷癒後能保有過去的體能條件（圖／達志影像／美聯社）



2017年夏天，沃爾和巫師提前續約，4年1.7億美金（約52億台幣）的合約從2019-20賽季開始生效。本賽季至今，沃爾一共打了32場比賽，場均34.5分鐘，能得到20.7分、3.6籃板及8.7次助攻；其中，籃板數據創生涯新低，助攻也是自2012-13賽季以來的最差表現。

據《今日美國》報導，先前，沃爾在12月底動刀修復左腳腳跟的骨刺時曾表示，「這些日子，連玩樂甚至是基本的走路都很難做到，不過對我來說，接受手術後長期的復健並非什麼困難的決定，因為我知道我們整個巫師球隊、包括球團、工作人員都是同一陣線的。」