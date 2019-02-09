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上季錯估情本季搞砸合約年　莫斯塔克斯可能與釀酒人續短約

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▲▼釀酒人，莫斯塔克斯（Mike Moustakas）。（圖／路透社）

▲莫斯塔克斯（Mike Moustakas）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

皇家2015年世界大賽冠軍主力莫斯塔克斯（Mike Moustakas），2017年打出生涯年卻因為錯估情勢被迫簽下短約，去年關鍵的合約年表現退步導致乏人問津，隨著春訓的逼近，這位30遂強打很可能續留釀酒人。

根據《The Athletic》記者羅森索爾（Ken Rosenthal）9日報導，莫斯塔克斯預計將與釀酒人續約，且要是哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）留在自由市場的時間越久，雙方越有可能達成續約共識，因為費城人與教士都將莫斯塔克斯列為備案，因此哈波、馬查多兩人還沒決定去向之前不太可能會先接觸莫斯塔克斯。

羅森索爾表示，釀酒人可能只會與莫斯塔克斯簽1年短約，因為他們計畫未來蕭爾（Travis Shaw）移防三壘，讓農場大物卡斯頓日浦（Keston Hiura）接棒二壘，因此莫斯塔克斯並不在未來藍圖之中。

身為2015年皇家奪冠大功臣莫斯塔克斯，2017年敲出38轟打破隊史紀錄，拒絕1740萬美元合格報價尋求更大合約，但由於錯估情勢只好與皇家簽下1+1短約。莫斯塔克斯季中被交易到釀酒人，隨著國聯冠軍戰的失利，季後決定跳脫合約。

現年30歲的莫斯塔克斯上季成績有所下滑，打擊三圍從2017年的.272/.314/.521退步到.251/.315/.459，全壘打產量也從38轟少了10轟，不過打點數從85成長到95。

關鍵字： 莫斯塔克斯釀酒人
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