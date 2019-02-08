運動雲

> >

日職／二軍磨經驗　呂彥青、廖任磊拼生涯首度一軍

ETtoday運動雲

▲呂彥青。（圖／阪神虎臉書粉絲團）

▲呂彥青。（圖／阪神虎臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

王柏融今年轉戰火腿引起話題，也讓旅日球員增加至10位，除了已經在一軍活躍的球員之外，另外像是阪神呂彥青、巨人廖任磊都在二軍磨經驗，等待被叫上一軍的一天，吳念庭也得努力在西武內野眾競爭者中脫穎而出，歐力士張奕棄打從投新契機，得先成為支配下球員，才有上一軍的資格。

呂彥青前年加盟阪神虎，被看好能競爭輪值的左投，為了按部就班培養他去年都待在二軍，他在二軍共出賽12場，累計48局被敲出49支安打，包括8轟，失掉25分，防禦率4.31。季後參加鳳凰聯盟增加比賽經驗，今年春訓則是隨二軍起步，他將今年目標設定為升上一軍，為球隊做出貢獻。

吳念庭2016年菜鳥球季還有在一軍出賽43場，但前年降至15場，去年則只有8場，11打數1支安打。吳念庭面對人才濟濟的西武內野競爭，今年是旅日第4年將面臨更多的挑戰，雖然淺村榮斗轉戰樂天金鷹空出二壘手，但包括山田遥楓、金子一輝和新人山野辺翔，還有外崎修汰也將從外野轉到內野，都有可能接班二壘手，吳念庭攻守兩端都得拚給教練團看了。

廖任磊在巨人發展不順遂都沒有上過一軍，被釋出後，利用戰力外測試獲得西武青睞，今年將是他的關鍵年，不能辜負西武新GM渡邊久信對他的期待，目前也在二軍春訓積極調整中。

歐力士育成球員張奕，在打擊找不到突破點，去年毅然棄打從投，還飆出150公里速球，讓他生涯有了曙光，若在控球方面下苦功，有機會追隨宋家豪的腳步，從育成轉成支配下，再尋求上一軍的機會。

▲廖任磊。（圖／截自西武獅官方臉書）

▲廖任磊。（圖／截自西武獅官方臉書）

關鍵字： 日職廖任磊呂彥青
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

熱門新聞

交易大限最後4小時！　林書豪若沒被交易老鷹也不打算買斷

小賈索前進多倫多　暴龍送瓦蘭休納斯5換1到灰熊

公鹿用強森、4枚次輪選秀　交易來鵜鶘猛將米羅提奇

七六人送2017狀元佛茲到魔術　換西蒙斯與首輪受保護籤

最會賺錢的台灣媳婦　福原愛的金錢效應

2018五大羽球悲情事件：李宗偉罹癌、南韓雙打名將逝世

讀者回應

﻿

最新新聞

1盤點東京奧運增減哪些項目

2強化IP　電競沒在亞奧運又如何

3呂彥青、廖任磊拼生涯首度一軍

4宋家豪合約年　增加出賽是關鍵

5男女排培訓二隊扛今年四大賽拼資格

熱門新聞

1林書豪若沒被交易老鷹也不打算買斷

2暴龍5換1獲得小賈索

3公鹿交易來鵜鶘猛將米羅提奇

4七六人送2017狀元佛茲到魔術

5福原愛的金錢效應

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366