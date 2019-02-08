日職／二軍磨經驗　呂彥青、廖任磊拼生涯首度一軍

▲呂彥青。（圖／阪神虎臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

王柏融今年轉戰火腿引起話題，也讓旅日球員增加至10位，除了已經在一軍活躍的球員之外，另外像是阪神呂彥青、巨人廖任磊都在二軍磨經驗，等待被叫上一軍的一天，吳念庭也得努力在西武內野眾競爭者中脫穎而出，歐力士張奕棄打從投新契機，得先成為支配下球員，才有上一軍的資格。

呂彥青前年加盟阪神虎，被看好能競爭輪值的左投，為了按部就班培養他去年都待在二軍，他在二軍共出賽12場，累計48局被敲出49支安打，包括8轟，失掉25分，防禦率4.31。季後參加鳳凰聯盟增加比賽經驗，今年春訓則是隨二軍起步，他將今年目標設定為升上一軍，為球隊做出貢獻。

吳念庭2016年菜鳥球季還有在一軍出賽43場，但前年降至15場，去年則只有8場，11打數1支安打。吳念庭面對人才濟濟的西武內野競爭，今年是旅日第4年將面臨更多的挑戰，雖然淺村榮斗轉戰樂天金鷹空出二壘手，但包括山田遥楓、金子一輝和新人山野辺翔，還有外崎修汰也將從外野轉到內野，都有可能接班二壘手，吳念庭攻守兩端都得拚給教練團看了。

廖任磊在巨人發展不順遂都沒有上過一軍，被釋出後，利用戰力外測試獲得西武青睞，今年將是他的關鍵年，不能辜負西武新GM渡邊久信對他的期待，目前也在二軍春訓積極調整中。

歐力士育成球員張奕，在打擊找不到突破點，去年毅然棄打從投，還飆出150公里速球，讓他生涯有了曙光，若在控球方面下苦功，有機會追隨宋家豪的腳步，從育成轉成支配下，再尋求上一軍的機會。

▲廖任磊。（圖／截自西武獅官方臉書）