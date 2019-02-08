哈里斯8季換5隊4度季中被交易　盼能長留在七六人

▲哈里斯遭交易至七六人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

前快艇得分王哈里斯（Tobias Harris）於8日遭球隊交易至七六人，這是他生涯第5支球隊，他效力聯盟8季共4度於季中被交易，哈里斯於8日接受採訪時便表示，他希望與七六人是一段長期且忠誠的合作關係。

哈里斯表示，「對我而言贏球文化最重要，再來是忠誠，找到一支正確的球隊、環境、文化，七六人對此做了大筆交易，我會希望我們的合作關係是長期的。」

▲哈里斯有機會與七六人西蒙斯（左）、恩比德（中）、巴特勒（右）組成四巨頭。（圖／CFP）

哈里斯生涯於2011年獲公鹿以第一輪第11順位選中開始，第二年就可繳出場均11分、5.2籃板表現，他於隔年季中被交易至魔術，繳出17.1分、6.3籃板、1.8助攻成績，但隔年季中再度被交易至活塞，他打出得分新高後又於隔年季中被交易快艇，本季他在繳出生涯新高的場均20.9分、7.9籃板、2.7助攻下，於8日與隊友馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）、史考特（Mike Scott）則被快艇交易至七六人。

哈里斯生涯8季效力5支球隊，只有效力魔術時達3個半季為最長，每每在轉隊後打出新高表現就遭交易，不難會引發他想久留一支球隊的想法。他本季場均可飆進2顆三分球，三分命中率高達43%，本次加盟七六人有望補足球隊最需要的射手空缺。