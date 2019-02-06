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七六人組4巨頭　多出4支選秀籤換來快艇哈里斯

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▲▼快艇，哈里斯（Tobias Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇哈里斯被交易至七六人。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

快艇前鋒哈里斯（Tobias Harris）今（6）日才在客場交手黃蜂投進致勝球，隨後被球隊打包至七六人，此交易內容快艇還出了巨神兵馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）、史考特（Mike Scott），向七六人換來以錢德勒（Wilson Chandler）為首的三名球員外加4支選秀籤。

▲哈里斯投進致勝球後被打包至七六人。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

根據《ESPN》沃納洛斯基（Andrian Wojnarowski）報導，快艇用3名球員換到七六人錢德勒外還有菜鳥沙米特（Landry Shamet）、穆斯卡拉（Mike Muscala）和七六人和2020首輪選秀籤；2021來自熱火的首輪選秀籤；2021、2023二輪選秀籤。

哈里斯在本季結束後將成為非受限自由球員，以他本季的身手有可能得到頂薪合約，到時候快艇可能會無力留人，因此趁現在趕快將他打包交易出去，避免到了夏天空手而回。目前七六人陣中年薪破千萬的只有恩比德（Joel Embiid）和巴特勒（Jimmy Butler），另一名破千萬年薪的錢德勒已經交易包裹中送走，因此今夏將有本錢留住哈里斯。

▲▼西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人是本季在交易市場上最大買家。（圖／達志影像／美聯社）

七六人上季靠著西蒙斯（Ben Simmons）外加「大帝」恩比德重返東區季後賽，本季先是從灰狼交易來巴特勒，現在又在交易截止日前大手筆拿多支選秀權換來本季表現亮眼的哈里斯，看來是想一舉挑戰東區王位，根據外電報導，七六人球團打算將這4名核心成員長期留下。

關鍵字： NBA七六人快艇哈里斯Tobias Harris
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