每年那4隊踢少少幾場　大專足球聯賽的未來？



▲輔大游家煌 。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／綜合報導

我國學生運動聯賽在賽程和賽制上仍存在不少問題，而足球為國內近年的重點項目，大專足球聯賽卻讓人看了不過癮。僅有7場預賽，接下來就進行8強淘汰賽和9-16名強排名賽 。不僅比賽場次對於球員來說不足，比賽一下子就結束，也無法達到推廣足球運動的效果。

國內學生聯賽不偏好主客場制，對於運動和校隊本身較難經營主場和觀眾。而更大的問題是比賽場次不足，讓需要無數次高強度比賽來養成球員的足球運動來說，無疑是一大傷害。在大專足球聯賽中有幾支球隊為台灣企業甲級聯賽的參賽球隊，如輔大、銘傳、台體大，能得到較多比賽機會。 不過成為台企甲參賽球隊需要從資格賽打起，如果未能晉級參賽經驗將嚴重不足。

例如銘傳上個球季未能晉級台企甲聯賽，教練就坦誠球員缺少目標，訓練較為散漫。幸虧他們再次突圍，將於2019年重返國內頂級聯賽。不過對於北市大、台體大、輔大、銘傳等4大強權來說，光是大專足球聯賽完全不足以讓球隊磨合、增進實力。

不過在8強中也有亮點，球員全是巴西人的南華大學在預賽連續逼平銘傳和輔大兩大國內強權，為結果相當容易預測的大專足球聯賽點燃新亮點，提升了一些可看性。若國內其他大學和大專體總未來能有效整理出兼顧發展本土球員和以外籍生強化實力的方式，將能提升比賽強度。而中華足協也預計在2020年開辦第二級聯賽，若能納入大學隊伍可能有助足球發展。

▲南華大學。（圖／記者林育正攝）