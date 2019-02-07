韓職／回味奪冠的榮光　直擊光州起亞冠軍盃球場

▲光州起亞虎主場。（圖／記者楊舒帆攝）

文／楊舒帆

韓國的光州是一座具有民主革命歷史意義的城市，電影《我只是個計程車司機》所描述的光州故事背景刻劃著這個城市居民為捍衛自由民主的心，這座城市所屬的職棒球隊起亞虎主場，又存在著甚麼樣的風貌呢？

光州起亞冠軍公園棒球場斥資994億韓元打造(國費298億，市政府396億，民資300億)，完工啟用於2014年2月底。起亞虎前身為海陀虎隊，是元老級球隊創隊於1982年，原先主場為無等棒球場使用到2013年，配合光州世大運，在舊球場旁邊打造新球場。

▲2015年世大運中華成棒隊在起亞虎主場與日本並列冠軍。（圖／大專體總提供）





▲光州起亞虎舊主場，無等棒球場，也是光州世大運的副球場就在隔壁，這張是從新球場拍過去的視角。（圖／記者楊舒帆攝）

2015年光州世大運時，透過比賽轉播看著這座球場，看著郭李建夫總教練與當時第4棒王柏融所帶領的中華隊，一路過關斬將奪冠，過程中還曾擊敗地主韓國隊的感動過程，就一直很想來這座棒球場走走。

光州起亞冠軍公園棒球場的是韓職第一座開放式棒球場，觀眾容量27000位，其特徵是善用綠地空間，有環境親和力的球場，棒球場周遭多達5萬棵樹，當初建造時也考量未來擴增觀眾席在一壘觀眾席外側保有彈性。

▲光州起亞虎主場視野很棒。（圖／記者楊舒帆攝）

這座棒棒球場與觀眾席距離非常小，本壘後面只有18.5公尺，比SK飛龍仁川主場還有小，觀眾席護欄高度只有90公分，是相當親民且視野不受干擾的設計。而且設計了Z字形的走道便於行動不方便的球迷，種植大量的樹木並且設置太陽能發電等設施，各種各樣為觀眾設想的環境親合的設計，還獲得不少建築獎項。

實際來看，這座棒球場是對長打不利的球場，左右外野距離約99公尺(約325英尺)，中外野121公尺(約400英尺)，是屬於距離較遠且處於逆風的方向，相對地對投手就比較佔優勢。

▲光州起亞虎主場，本壘後方視角。（圖／記者楊舒帆攝）

圍繞在棒球場的街道，不少起亞虎2017年奪總冠軍的痕跡，用盡方法讓球迷記得當時的榮光，不時出現「V12」代表將來要拚隊史第12座冠軍。

周邊商品店應有盡有，包括球衣、休閒服，帽子，還有吉祥物「虎順」為造型的各式商品，血拚一番之後，趁著比賽開打前就繞著棒球場走一圈。球場周遭真的不少樹木，旁邊的道路為「光州棒球小道」，公車站牌做棒球砸碎玻璃的3D特效，人行道磚塊成為球迷留言版。

▲光州起亞虎外野側的「V12」高柱子。（圖／記者楊舒帆攝）

▲光州起亞虎主場，特製賽程月曆。（圖／記者楊舒帆攝）

▲光州起亞虎主場外側，用照片排出當天的先發9棒陣容。（圖／記者楊舒帆攝）

▲光州起亞虎周圍人行道磚塊是球迷留言版。（圖／記者楊舒帆攝）

▲光州起亞虎公車站，3D特效。（圖／記者楊舒帆攝）

▲光州起亞虎棒球之道。（圖／記者楊舒帆攝）

▲光州起亞虎周邊商品店。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼光州起亞虎周邊商品店各式球衣與休閒服。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼光州起亞虎周邊商品店各式球帽與吉祥物相關商品。（圖／記者楊舒帆攝）

▲內野席12000萬韓元。（圖／記者楊舒帆攝）

▲光州起亞虎主場票價參考。（圖／記者楊舒帆攝）

▲光州起亞虎超長階梯。（圖／記者楊舒帆攝）

逛完球場一圈後，就要前進球場啦！但是走道到觀眾席入口前，有令人厭世的階梯，雖然應該有電梯之類的，但我們還是拼命地爬了上去了，球場裡面視野真的不錯，但球場食物選擇不多，不能少的是炸雞和啤酒。

起亞虎應援席在三壘側與外野之間，啦啦隊長徐漢國（音譯）帶著美女啦啦隊與吉祥物「虎順」一起帶動大家，相較於樂天巨人，起亞虎應援特色就沒有那麼突出，不過大部分的應援歌還是都蠻朗朗上口的，所以可以看到大家非常起勁的吶喊，比賽結束之後很多球迷還衝向團長和吉祥物搶拍合照，他們也都很有耐心的服務球迷到最後，對球迷來說是很棒的體驗。

來到光州除了欣賞起亞虎主場比賽之外，美食與文化也是不能錯過的，網路上尋找不少部落客都有介紹光州五味，我們選擇了英美鴨肉湯，是在台灣吃不到的濃湯口感，鴨肉配上特製芝麻類的醬汁入口即化，相當具有特色。

光州最熱鬧的一條街位於「忠壯路商圈」，可以想像成首爾的明洞，或者台灣的西門町，比賽前後也能在這裡看到不少穿著起亞虎球衣的球迷來這邊先覓食、逛街，我們甚至遇到背著「都蘭國小」小書包、身穿起亞虎球衣的外國大叔。此外，文化殿堂站附近有民主的鐘閣，以及社稷公園展望塔，都是可以順道走走，了解光州風光的好地方，若想體驗韓屋生活的話，推薦達桑姆奇旅館，就在KTX站光州松亭站附近，老闆相當親切也樂於服務來客，有機會的話，不仿來一趟光州文化、美食、棒球之旅。

▲光州文化殿堂站附近民主的鐘閣。（圖／記者楊舒帆攝）

▲光州五味之一，鴨肉湯。（圖／記者楊舒帆攝）

▲光州社稷公園展望台。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼光州達姆奇旅館韓屋體驗。（圖／記者楊舒帆攝）

▼光州棒球場地圖。