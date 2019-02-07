前進奧運／拼那1公分差的世錦達標　向俊賢調整心態再拼兩屆

▲2018台灣國際田徑公開賽,男子跳高向俊賢。（圖／記者李毓康攝）

記者謝孟儒／綜合報導

體育各大項目在2019年的目標，就是要拚明年奧運的積分或是資格，其中在田徑部分，跳高好手向俊賢也被教練團視為有機會拼進2020年東京奧運的選手之一，向俊賢自己則是希望，能夠先在4月的亞錦賽，把自己的實力展現出來。

向俊賢在2015年全運會跳出2公尺29，不僅寫下個人最佳，也破了全國紀錄，以2公尺26在2017年台北世大運奪下銅牌，不過之後難以有突破，原先想在2018年印尼雅加達亞運力拼一面金牌，卻僅在資格賽跳過2公尺15後，三跳失敗意外出局，可能是自己心裡給自己的壓力太重，還需要做一些調整克服自己的心理障礙。

▼2018雅加達亞運,田徑男子跳高向俊賢。（圖／記者李毓康攝）

向俊賢也放棄去年12月的全田賽，希望將目標放在今年4月的亞錦賽，最後是力拼9月的世錦賽，「希望能先在亞錦賽就先拿到世錦賽的門票，因為現在世錦賽要用達標制，希望可以在前半年的時間就拿到世錦賽門票，後半年再為比賽做最後調整。」

值得一提的是，世錦賽的跳高達標成績為2公尺30，和向俊賢的個人最佳2公尺29，只有差1公分，向俊賢說，「就是要突破自我，首先重點要先在世錦賽達標，進入世錦賽後再拼積分，世錦賽的分數太高太誘人了，累積好的積分，才能給拼奧運資格有好的積分。」並笑稱自己最後的目標會放在2024年奧運之後完美退休。

▼ 向俊賢在台北世大運獲得銅牌。（圖／記者黃克翔攝）