2020年名人堂7大重點球星　基特高人氣看好一次入選

▲基特（Derek Jeter）為2020年名人堂票選大熱門。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019年名人堂評選李維拉（Mariano Rivera）締造歷史首位全票通過的紀錄，而2020年他的前隊友，現邁阿密馬林魚老闆基特（Derek Jeter）也要首次叩關名人堂，其他首次票選的重點球星還有吉昂比（Jason Giambi）、貝基特（Josh Beckett）、克里夫李（Cliff Lee）等人。

2020年名人堂票選除了邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）「禁藥雙雄」以及過度參與政治活動被名人堂隔絕門外的席琳（Curt Schilling）第7年挑戰之外，還有許多備受矚目的新參與者。

1.基特（Derek Jeter）

自家挑選的4名球員基特、派提特（Andy Pettitte）、波沙達（Jorge Posada）以及李維拉，生涯合力幫助洋基拿下5座冠軍，被賦予「四核心」的封號。其中波沙達2017年首次提名，3.8%的得票率未達5%的門檻失格，2019年首次票選的李維拉全票通過，擁有禁藥背景的派提特則是9.9%得票率低空飛過5%門檻，最晚退休的基特2020年才獲得提名資格。

球員時期就擁有高人氣，被封為「永遠的洋基隊長」，基特2014年以40歲的年紀宣布退休，生涯累積3465支安打達到普遍認定的3000安名人堂門檻。歷史上32名3000安俱樂部除了現役的鈴木一朗，退休尚未滿5年的貝爾川（Adrian Beltre）、A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、普侯斯（Albert Pujols）之外，僅涉賭的羅斯（Pete Rose）、禁用的帕梅洛（Rafael Palmeiro）沒進名人堂。

而基特的高人氣還有可能挑戰名人堂頒獎典禮觀眾紀錄，2007年「鐵人」瑞普肯（Cal Ripken Jr.）、「教士先生」（Tony Gwynn）吸引8.2萬民眾參與，外媒大膽預測將有超過10萬人參加典禮。

2.吉昂比（Jason Giambi）

一度被譽為本世紀最強打者之一，吉昂比還在2000年獲得美聯MVP榮譽，在大聯盟征戰到43歲2014年才宣布退休，是歷史少數能夠達標400轟、1400打點、1300保送、跑回1200分的強打。但吉昂比生涯末期捲入禁藥疑雲，要在第一年提名就入選有一定的難度。

3.柯納科（Paul Konerko）

白襪近代最具代表性的球星，也是球隊2005年奪冠的靈魂人物，18年職業生涯都是聯盟頂尖的打者，生涯一共累積439發全壘打。不過作為一壘手的柯納科要在第一年入選也不容易。全美棒球作家協會BBWAA對於一壘手相當嚴苛，加上柯納科跑壘功力並不出色，生涯的WAR低於30，都是他在票選上的劣勢。

4.索利安諾（Alfonso Soriano）

「跑、打、守」三拍子球員，曾經是洋基的希望，但在2004年因為A-Rod交易案被送走。索利安諾生涯累積2095安、412全壘打、3座銀棒獎、7度全明星，2006年國民時期的46轟、41盜，歷史上只有他跟康瑟柯（Jose Conseco）、邦茲以及A-Rod達成單季40轟、40盜的成就。但索利安諾生涯.319的上壘率是一大劣勢。

5.阿布瑞尤（Bobby Abreu）

費城人時期的球隊核心，阿布瑞尤在1999到2005年期間連續7年繳出20轟以上的成績，中間有4年打擊三圍達到3/4/5的指標，一度名人堂成員「無差別打擊」葛雷諾（Vladimir Guerrero）齊名。但阿布瑞尤的巔峰期實在太短，導致整體生涯數據並未達名人堂等級。

6.貝基特（Josh Beckett）

2003年馬林魚、2007年紅襪世界大賽冠軍成員，且還拿下2003年世界大賽MVP、2007年美聯冠軍賽MVP，貝基特生涯初期就在大聯盟大放異彩，2007年投出生涯巔峰的20勝7敗，美聯賽揚票選2。可惜的是貝基特在32歲頻繁的受傷而快速殞落，34歲宣佈退休整個職業生涯充滿著遺憾。

7.克里夫李（Cliff Lee）

與貝基特一樣是當時聯盟最強的投手，但也是因為傷勢問題快速地消逝。克里夫李在2008到2013年間投出2.89防禦率，三振保送比更是驚人的6.1，2008年奪得美聯賽揚獎肯定，可惜生涯末期傷勢摧殘之下，2014年35歲的年紀宣布高掛球鞋。

克里夫李也是一代「季後賽強投」，生涯11次季後賽先發有5場比賽繳出10次三振，其中2009年世界大賽面對洋基，G1完全比下前隊友沙巴西亞（C.C. Sabathia），6比1（非自責分）完投勝之外，也是1903年以來第一位世界大賽完投並且10次三振、0保送球員。