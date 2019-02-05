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洋基「大爛約」艾斯柏瑞巨人有興趣　但要接收報銷強投奎多

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▲洋基艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)對上老東家紅襪，開轟陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

外野戰力缺乏的巨人，在5日接觸洋基看上背負著2年4200萬美元合約的35歲老將艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury），可能提出的籌碼為進行Toomy John韌帶手術2019年報銷的明星右投奎多（Johnny Cueto）。

洋基與紅襪的軍備競賽中，直接開價7年1.53億美元挖角敵方陣營的明星中堅手，不料艾斯柏瑞來到洋基之後不僅沒打出期望，去年更是因為多處舊傷整季報銷，加上史丹頓（Giancarlo Stanton）的到來，搭配希克斯（Aaron Hicks）、賈德納（Brett Gardner）、「法官」喬志（Aaron Judge）佔據外野，已經35歲的他未來也沒有太多發揮空間，成為洋基球迷心中的歷史大爛約。

洋基有機會甩掉艾斯柏瑞剩餘2年4200萬美元左右的沈重包袱，根據《ESPN》棒球記者歐恩利（Buster Olney）5日報導，巨人聯絡洋基洽談艾斯柏瑞，歐恩利猜測可能送出的籌碼為奎多。

▲奎多。（圖／路透社）

▲奎多（Johnny Cueto）。（圖／路透社）

奎多還剩下3年6800萬美元的合約，包含2022年球團500萬美元買斷權利，去年8月進行Tommy John手術預計2019年整季報銷。32歲的他為巨人效力的3年期間，66場出賽主投420局，3.45防禦率飆出372三振，貢獻29勝15敗。值得一提的是，奎多今年2100萬美元薪水將會由保險公司支付。

艾斯柏瑞在2011年獲得美聯年度MVP票選2的肯定，但在洋基的歲月始終打不出符合薪資的身價，4季加上2018年整季報銷，520場出賽打擊三圍.264/.330/.386，擊出39發全壘打貢獻198打點。要出清艾斯柏瑞最麻煩的是，他合約中附帶完整的不可交易條款。

關鍵字： 艾斯柏瑞洋基巨人奎多
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