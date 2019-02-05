運動雲

> >

湖人賣卡德威爾波普　2014年榜眼帕克成為目標

ETtoday運動雲

▲公牛拉文、帕克，老鷹貝茲摩爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕克（Jabari Parker）回到家鄉效力卻被棄用。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

除了與鵜鶘洽談戴維斯（Anthony Davis）之外，湖人又與公牛接洽，雙方提出的主菜分別為卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）換取遭公牛棄用的2014年選秀榜眼帕克（Jabari Parker）。

交易截止期限將在台灣時間2月8日凌晨03：00到期，各隊都在醞釀交易力求改變。湖人除了繼續推動戴維斯交易案，提出博爾（Lonzo Ball）、英格雷（Brandon Ingram）雙榜眼，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）5日再爆料他們也想跟公牛進行交易。

「湖人確定兜售卡德威爾波普，現在他們找到了目標，雖然我還不能保證會敲定，但就是與公牛交易帕克，」溫德霍斯特廣播節目上透露，「在這之前，卡德威爾波普必須先放棄交易否決權。公牛很喜歡卡德威爾波普，帕克是名非常激情的球員，湖人或許會有興趣。」

▲湖人詹姆斯、波普。（圖／CFP）

▲卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）。（圖／CFP）

帕克是2014年選秀榜眼，一度是該年新人王大熱門，不過卻因為前十字韌帶斷裂最後14場比賽報銷，將獎項讓給狀元威金斯（Andrew Wiggins）。帕克本季轉戰公牛，保持健康的情況下繳出不錯的成績，投籃命中率47.4%、外線32.5%，場均貢獻14.3分。

儘管如此，回到家鄉效力的帕克，12月霍伊伯格（Fred Hoiberg）解僱後新教頭柏伊蘭（Jim Boylan）接任卻被排除在輪替之外。而帕克去年夏天與公牛簽下的2年4000萬美元合約中，次年為球團選擇權。

卡德威爾波普也是在去年夏天與湖人續約1年1200萬美元，其中附帶了部分交易否決權以及交易補償。作為一名3D型球員，卡德威爾波普本季53場出賽，以43.2%命中率、34.8%外線命住旅，繳出場均10.3分的成績。

關鍵字： 湖人卡德威爾波普公牛帕克
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

熱門新聞

曾與蘇智傑奪小馬世界冠軍　喇尼忽進平鎮因傷割愛棒球

中職／哥哥提前退出戰場　陳偉漢遺憾願望落空

老闆賠怕了！安德森CP值低　下賽季自願降薪1.8億

為延續抗癌父親咖啡園　喇尼忽從棒球轉身當返鄉青農

中職／桃猿拚3連霸　重砲群準備到位

中職／去年投出生涯年！倪福德續當富邦守護神

讀者回應

﻿

最新新聞

1湖人與公牛談交易帕克

2湖人為戴維斯提出新報價

3缺少球權　陳盈駿的隱憂

4林志傑和廣廈的奪冠阻礙

5棒球引領的時尚（下）　棒球外套

熱門新聞

1兩度奪世界冠軍　喇尼忽割愛棒球

2哥哥提前退出　陳偉漢遺憾願望空

3安德森性價比低　自願降薪1.8億

4為抗癌父親　喇尼忽棒球轉咖啡夢

5桃猿拚3連霸　重砲群準備到位

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

彭政閔23號球衣退休　「屬於球員跟球迷回憶」

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366