湖人賣卡德威爾波普　2014年榜眼帕克成為目標

▲帕克（Jabari Parker）回到家鄉效力卻被棄用。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

除了與鵜鶘洽談戴維斯（Anthony Davis）之外，湖人又與公牛接洽，雙方提出的主菜分別為卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）換取遭公牛棄用的2014年選秀榜眼帕克（Jabari Parker）。

交易截止期限將在台灣時間2月8日凌晨03：00到期，各隊都在醞釀交易力求改變。湖人除了繼續推動戴維斯交易案，提出博爾（Lonzo Ball）、英格雷（Brandon Ingram）雙榜眼，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）5日再爆料他們也想跟公牛進行交易。

「湖人確定兜售卡德威爾波普，現在他們找到了目標，雖然我還不能保證會敲定，但就是與公牛交易帕克，」溫德霍斯特廣播節目上透露，「在這之前，卡德威爾波普必須先放棄交易否決權。公牛很喜歡卡德威爾波普，帕克是名非常激情的球員，湖人或許會有興趣。」

▲卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）。（圖／CFP）

帕克是2014年選秀榜眼，一度是該年新人王大熱門，不過卻因為前十字韌帶斷裂最後14場比賽報銷，將獎項讓給狀元威金斯（Andrew Wiggins）。帕克本季轉戰公牛，保持健康的情況下繳出不錯的成績，投籃命中率47.4%、外線32.5%，場均貢獻14.3分。

儘管如此，回到家鄉效力的帕克，12月霍伊伯格（Fred Hoiberg）解僱後新教頭柏伊蘭（Jim Boylan）接任卻被排除在輪替之外。而帕克去年夏天與公牛簽下的2年4000萬美元合約中，次年為球團選擇權。

卡德威爾波普也是在去年夏天與湖人續約1年1200萬美元，其中附帶了部分交易否決權以及交易補償。作為一名3D型球員，卡德威爾波普本季53場出賽，以43.2%命中率、34.8%外線命住旅，繳出場均10.3分的成績。